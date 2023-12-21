NBA／前次交手遭狠酸…哈登攜手雷納德復仇獨行俠

快艇隊以9分差距收下平聯盟本賽季最長的9連勝，也為前一次交手遭到批評的哈登一吐怨氣。（路透）

前一次交手還處在哈登（James Harden）加盟後的連敗陣痛期，但快艇 隊20日再戰獨行俠隊卻是帶著狀態絕佳的8連勝前來，並靠著雷納德（Kawhi Leonard）全場30分、10籃板、5助攻演出，最終以9分差距收下平聯盟本賽季最長的9連勝，也為前一次交手遭到批評的哈登一吐怨氣。

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）首節表現不佳，球隊陷入13分落後。第二節尾聲快艇一度領先17分，但獨行俠射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）上半場結束前連飆2記三分球，提振球隊士氣。

快艇第三節進攻大當機只得18分，儘管唐西奇沒有分數進帳，獨行俠仍靠團隊戰力把分差縮小到2分。末節兩隊拉鋸，關鍵時刻雷納德（Kawhi Leonard）接管比賽，連續16分都有與他有關；反觀唐西奇追分時2罰1中，最終勝利被快艇帶走。

快艇與獨行俠在上月交手時，賽前獨行俠轉播球評就對於哈登加盟快艇後引發的連敗效應，進行了2分鐘的負面評論，並認為哈登就是個大麻 煩和最糟糕的隊友，不過隨著哈登逐漸融入快艇體系，近期他們也拉出一波8連勝，並在20日再度與獨行俠狹路相逢。

雷納德（右）與哈登（左）封阻獨行俠主將唐西奇。（路透）

而20日哈登也確實用場上表現做出最佳回應，與前一次交手時僅有8分進帳相比，哈登20日在喬治（Paul Geroge）缺陣的情況下繳出17分、11助攻、5籃板、2阻攻，搭配上隊友雷納德與鮑威爾（Norman Powell）在比賽最後拉鋸階段挺身而出，幫助快艇最終以9分差距取勝。

賽後快艇媒體也力挺哈登，認為哈登已經證明自己能夠帶給對手大麻煩，而哈登在談到這段期間與隊友的合作時也說：「隨著比賽愈打愈多，我認為我們已經找到了團隊的特質，也愈來愈了解在攻守兩端的目標，現在我們要將這些轉換成結果。」

除了哈登和雷納德表現搶眼外，快艇板凳暴徒鮑威爾20日也砍下全隊次高的21分，尤其在比賽最後階段的「三分打」更是幫助球隊奠定勝基，賽後他在談到球隊四巨頭的合作漸入佳境時說：「他們需要一些時間來尋找節奏、連續性和化學效應，畢竟這不是夏季聯賽，不是你想做什麼就可以做什麼，球隊有一套系統在，每個人都需要花時間弄清楚自己的角色與運作方式」。

快艇全隊7人得分上雙，雷納德攻下30分10籃板5助攻，哈登（James Harden）17分11助攻，鮑威爾（Norman Powell）砍進21分。獨行俠方面，唐西奇25投9中，攻下28分10籃板10助攻的大三元，小哈德威得到21分。