NBA／柯瑞三分球逆轉 歐尼爾讚：他比我強

柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。（路透）

勇士 19日在主場迎戰東區龍頭塞爾蒂克，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）陷入犯規麻煩，但他末節飆分帶隊殺入延長賽，關鍵時刻又飆進三分球，幫助勇士以132：126逆轉勝。

STEPHEN CURRY.



PANDEMONIUM AT CHASE CENTER.



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來源：推特

柯瑞本場比賽陷入犯規麻煩，第三節只打一半就吞下5犯，塞爾蒂克三節打完取得11分領先。末節後段柯瑞回到場上，他單節獨得13分帶隊扳平比數，綠衫軍有絕殺機會，但泰托姆出手沒中，比賽進入延長賽。

延長賽兩邊進攻都當機，柯瑞最後10.6秒投進三分球，取得4分領先，他也做出招牌「晚安」動作，宣告比賽勝利。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他對柯瑞進球不感到驚訝。

柯爾賽後受訪時說，「柯瑞沒有什麼事會讓我震驚，那個投籃的弧線太瘋狂了，但我當下就預期它會破網，我想所有球迷都這樣想。這傢伙真的很神奇，我無法解釋，這就是他會做的事。」

傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在電視節目上狂讚，「柯瑞應該進入史上最強球員討論中，他是我最愛的球員。」主持人詢問，「你覺得他比你強嗎？」歐尼爾回答，「是的。我打20年球又看了20年，從沒見過他這種球員，表現穩定，也有總冠軍，應該進入最強球員討論。」