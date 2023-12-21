我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

NBA／柯瑞三分球逆轉 歐尼爾讚：他比我強

體育新聞組／綜合報導
柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。（路透）
柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。（路透）

勇士19日在主場迎戰東區龍頭塞爾蒂克，當家球星柯瑞（Stephen Curry）陷入犯規麻煩，但他末節飆分帶隊殺入延長賽，關鍵時刻又飆進三分球，幫助勇士以132：126逆轉勝。

來源：推特

柯瑞本場比賽陷入犯規麻煩，第三節只打一半就吞下5犯，塞爾蒂克三節打完取得11分領先。末節後段柯瑞回到場上，他單節獨得13分帶隊扳平比數，綠衫軍有絕殺機會，但泰托姆出手沒中，比賽進入延長賽。

延長賽兩邊進攻都當機，柯瑞最後10.6秒投進三分球，取得4分領先，他也做出招牌「晚安」動作，宣告比賽勝利。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他對柯瑞進球不感到驚訝。

柯爾賽後受訪時說，「柯瑞沒有什麼事會讓我震驚，那個投籃的弧線太瘋狂了，但我當下就預期它會破網，我想所有球迷都這樣想。這傢伙真的很神奇，我無法解釋，這就是他會做的事。」

傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在電視節目上狂讚，「柯瑞應該進入史上最強球員討論中，他是我最愛的球員。」主持人詢問，「你覺得他比你強嗎？」歐尼爾回答，「是的。我打20年球又看了20年，從沒見過他這種球員，表現穩定，也有總冠軍，應該進入最強球員討論。」

勇士奪下3連勝，也終止塞爾蒂克5連勝，柯瑞賽後表示，「這場比賽是我們本季打得最拚和最有決心的一場。贏球是團隊的努力，能像今天這樣贏球很棒。」

柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。（美聯社）
柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。（美聯社）

柯瑞 勇士

上一則

NBA／里拉德飆7三分球 2萬分達標…字母哥大三元退馬刺

下一則

NBA／禁賽235天回歸…莫蘭特34分絕殺秀 助灰熊止5連敗

延伸閱讀

NBA／柯瑞末節爆發率勇士加班勝 招牌三分向綠衫軍說「晚安」

NBA／柯瑞末節爆發率勇士加班勝 招牌三分向綠衫軍說「晚安」
NBA／柯瑞連268場命中三分球中斷 勇士主帥：不能都靠他

NBA／柯瑞連268場命中三分球中斷 勇士主帥：不能都靠他
NBA／柯瑞268場外線進球技術中斷 勇士總教練：不能都依賴他

NBA／柯瑞268場外線進球技術中斷 勇士總教練：不能都依賴他
NBA／柯瑞只拿7分還斷三分球紀錄 勇士驚險賞拓荒者7連敗

NBA／柯瑞只拿7分還斷三分球紀錄 勇士驚險賞拓荒者7連敗

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
柯瑞。（路透）

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

2023-12-14 22:55
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會

4生肖新年元月運勢旺旺來 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會