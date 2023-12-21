NBA／禁賽235天回歸…莫蘭特34分絕殺秀 助灰熊止5連敗

莫蘭特透露，最後一擊戰術正是總教練簡金斯的安排。（路透）

因為持槍風波兩度遭到聯盟禁賽的NBA 灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant）相隔235天重返賽場，19日對決同屆選秀狀元威廉森（Zion Williamson）領軍的鵜鶘，不僅拿下全隊最高34分，還在比賽槍響同時投進絕殺拋投，幫助灰熊以115：113終止5連敗，完成救贖。他將功勞歸給一路支持的隊友與教練。

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/Tu2MAComDY — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2023年12月20日

來源：推特

莫蘭特5月因第2次持槍風波遭禁賽25場，並在本賽季開始執行。本場比賽，灰熊一度落後24分，在下半場率隊反撲，甚至在比賽最後1分半鐘領軍逆轉；儘管鵜鶘靠瓊斯上籃在倒數51秒追平，但灰熊最後一擊由莫蘭特執行，最終順利完成絕殺拋投。

開賽莫蘭特38秒就靠罰球首開紀錄，鵜鶘在第二節打出39：16攻勢，取得大幅領先。上半場只得7分的莫蘭特第三節大爆發，單節獨得13分，追到只剩10分落後。

莫蘭特第四節持續飆分，關鍵時刻連續打進2球，幫助灰熊超前。鵜鶘隨後追平比分，但莫蘭特最後一擊，無視對手防線切入到禁區，上籃絕殺。

莫蘭特歸隊首戰出賽35分鐘，拿下34分8助攻6籃板，創下聯盟遭禁賽25場以上歸隊首戰最高得分；談到暌違8個月重返球場，莫蘭特透露，最後兩節一度使用氧氣吸入器，「雖然一直努力訓練，但跟實際比賽還是不同，必須透過吸入器讓身體獲得更多氧氣，以便能夠繼續上場。」

談到成功執行最後一擊，莫蘭特透露，正是教練簡金斯為他設計，儘管一度想要把球傳給低位的傑克森，但隊友告訴他不要傳，所以選擇自己出手。