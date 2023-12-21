NBA／季中錦標賽後僅拿1勝 湖人透露不排除先發變陣

湖人奪下季中錦標賽冠軍後只拿到1勝。（美聯社）

在月初贏下聯盟史上首次季中錦標賽冠軍金盃後，湖人 隊20日不敵公牛隊，近5場比賽已吞下4敗，低迷的表現很快就沖掉了奪冠的喜悅，而賽後湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也透露，不排除在陣容上做出異動，但他也強調儘管球隊目前仍處在低谷，但將會有所反彈。

湖人作客公牛主場的比賽中，儘管球隊一哥詹姆斯（LeBron James）繳出準大三元成績，但在防守端卻被公牛三分雨攻勢肆虐，讓公牛以超過5成命中率投進18顆三分球，導致分差遲遲無法縮小，最終也吞下3連敗。

對於才剛經歷季中錦標賽奪冠的高潮，球隊隨即一路走下坡，湖人總教練漢姆在賽後也坦言，目前湖人確實正在低谷之中，「但我相信我們會反彈，替換陣容會是一種可能性，你總是要看看你的團隊並從中找到最合理的組合，但一方面你又必須要維持一致性，畢竟換先發陣容可是一件大事」。

而攻下19分、14籃板的戴維斯也直言，現階段湖人只能靠自己來解決問題，「我們沒有喘息空間，也不會有援兵，現在我們必須在休息室內解決所有問題，現在大家都回來了，我們需要的只是找到一種取勝的方式」。

不過對於湖人來說更嚴苛的考驗還在後頭，接下來他們將連續對上西區前兩名的灰狼隊、雷霆隊以及東區強權塞爾蒂克隊，詹姆斯說：「我們的賽程沒辦法改變，但我們必須從比賽內容改變，打出更好的表現」。