我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

NBA／季中錦標賽後僅拿1勝 湖人透露不排除先發變陣

記者劉肇育／即時報導
湖人奪下季中錦標賽冠軍後只拿到1勝。（美聯社）
湖人奪下季中錦標賽冠軍後只拿到1勝。（美聯社）

在月初贏下聯盟史上首次季中錦標賽冠軍金盃後，湖人隊20日不敵公牛隊，近5場比賽已吞下4敗，低迷的表現很快就沖掉了奪冠的喜悅，而賽後湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也透露，不排除在陣容上做出異動，但他也強調儘管球隊目前仍處在低谷，但將會有所反彈。

湖人作客公牛主場的比賽中，儘管球隊一哥詹姆斯（LeBron James）繳出準大三元成績，但在防守端卻被公牛三分雨攻勢肆虐，讓公牛以超過5成命中率投進18顆三分球，導致分差遲遲無法縮小，最終也吞下3連敗。

對於才剛經歷季中錦標賽奪冠的高潮，球隊隨即一路走下坡，湖人總教練漢姆在賽後也坦言，目前湖人確實正在低谷之中，「但我相信我們會反彈，替換陣容會是一種可能性，你總是要看看你的團隊並從中找到最合理的組合，但一方面你又必須要維持一致性，畢竟換先發陣容可是一件大事」。

而攻下19分、14籃板的戴維斯也直言，現階段湖人只能靠自己來解決問題，「我們沒有喘息空間，也不會有援兵，現在我們必須在休息室內解決所有問題，現在大家都回來了，我們需要的只是找到一種取勝的方式」。

不過對於湖人來說更嚴苛的考驗還在後頭，接下來他們將連續對上西區前兩名的灰狼隊、雷霆隊以及東區強權塞爾蒂克隊，詹姆斯說：「我們的賽程沒辦法改變，但我們必須從比賽內容改變，打出更好的表現」。

湖人

上一則

NBA／公牛多點開花賞湖人3連敗 沒拉文勝率破6成

延伸閱讀

NBA／公牛多點開花賞湖人3連敗 沒拉文勝率破6成

NBA／公牛多點開花賞湖人3連敗 沒拉文勝率破6成
NBA／比大谷還猛…詹姆斯奪41州球員熱搜第1

NBA／比大谷還猛…詹姆斯奪41州球員熱搜第1
NBA／詹皇重申想當賭城新球隊老闆 沃神曝私下積極運作

NBA／詹皇重申想當賭城新球隊老闆 沃神曝私下積極運作
籃球／詹姆斯長子回來了 大學首次出賽秀「追魂鍋」

籃球／詹姆斯長子回來了 大學首次出賽秀「追魂鍋」

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
戴資穎在2023世界羽聯世界巡迴賽總決賽女子單打決賽中，以2比1戰勝西班牙選手馬琳，獲得冠軍。(新華社)

羽球年終賽／奪冠獎金20萬 戴資穎笑：不曉得那麼高

2023-12-17 15:46
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
柯瑞。（路透）

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

2023-12-14 22:55
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

2023-12-15 19:25

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元