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NBA／這旗必須得掛？傳聯盟施壓湖人掛首屆季中錦標賽錦旗

聯合新聞網／即時報導
湖人昨天正式將季中錦標賽冠軍錦旗高掛球場上空。（歐新社）
湖人昨天正式將季中錦標賽冠軍錦旗高掛球場上空。（歐新社）

湖人季中錦標賽豪取7連勝，風光奪下首屆冠軍，並於日前主場對尼克隊賽事中，正式將這幅冠軍錦旗高掛在球場天花板，但如今遭爆料，一向只會掛總冠軍錦旗的湖人，之所以會這麼做是受到聯盟施壓。

眾所周知，湖人從來不掛西區冠軍或是太平洋組冠軍錦旗，一向只掛總冠軍錦旗，因此這次一反常態，選擇大動作慶祝季中錦標賽冠軍引起不少討論，畢竟在冠軍戰開打前，湖人曾表明不考慮，但在奪冠後卻又變心，生涯無冠的「惡漢」巴克利也譏諷：「對於湖人、塞爾蒂克這樣的豪門，他們該重視的只有總冠軍。」

Bleacher Report記者海恩斯（Chris Haynes）則在Podcast節目中指出，聯盟希望透過這個行為彰顯季中錦標賽的重要性，「聯盟希望任何一支贏得季中錦標賽的球隊做些什麼，讓人感覺這是件大事，我知道湖人隊有些壓力，但不確定到哪種程度，但湖人確實感受到了些『做事的壓力』」。

湖人季中錦標賽豪取7連勝，風光奪下首屆冠軍。（路透）
湖人季中錦標賽豪取7連勝，風光奪下首屆冠軍。（路透）

海恩斯也說道，如果連首屆冠軍湖人沒有掛，那麼未來幾年的季中錦標賽冠軍隊伍就更沒有理由這麼做，湖人是獲得最多總冠軍的球隊，將錦標賽冠軍錦旗和冠軍錦旗一同懸掛，能進一步提升季中錦標賽的聲譽，並確保未來的球隊會如此效仿。

除了季中錦標賽冠軍外，Crypto.com球場上空的榮譽可說是不勝枚舉，包含整整17面冠軍錦旗、15個退休號碼，湖人隊史還有19次西區冠軍、33個太平洋組冠軍，美媒戲稱，如果全部都要掛上去，天花板搞不好會沒有空間。

湖人 退休

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