NBA／里拉德達2萬分里程碑 攜手字母哥大三元退馬刺

里拉德(右)19日達成生涯2萬分里程碑。（美聯社）

近期拉出一波連勝的公鹿隊，19日在主場迎戰日前剛結束連敗之旅的馬刺 隊，在馬刺超級新人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因踝傷缺陣的情況下，公鹿靠著里拉德（Damian Lillard）豪取40分，以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下11分16助攻14籃板「大三元」領軍，最終以132：119收下5連勝。

馬刺日前結束隊史最長18連敗後，近日卻遭遇狀元郎溫班亞瑪腳踝受傷的狀況，19日對公鹿之戰也缺陣，錯過生涯首度與安戴托昆波交手的機會。

不過安戴托昆波在里拉德火力全開下也轉入助攻模式，送出個人生涯單場新高16次助攻，成為本賽季除了約柯奇（Nikola Jokic）和唐西奇（Luka Doncic）外，第3位有單場10分10籃板15助攻以上的球員。

公鹿在安戴托昆波拿下大三元下，至今已經拉出15連勝。

里拉德外線火力全開，全場狂掃7顆三分球拿下40分，達成生涯2萬分里程碑，成為聯盟史上第51人；且本賽季在他得分超過30分的賽事中，公鹿已經打出一波10勝0敗，成為塞爾蒂克外，本季第2支達到20勝的東區球隊。

馬刺打完前3節已經落後22分，最終也以13分差距吞敗，強森（Keldon Johnson）拿下全隊最高的28分12籃板，柯林斯（Zach Collins）則有22分8籃板，不過在缺少溫班亞瑪的情況下，團隊僅送出4次阻攻。