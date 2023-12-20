NBA／延長賽之王…騎士加班11連勝 史上第2長

米契爾（左）飆37分加上麥瑞爾延長賽關鍵得分，造就騎士延長賽11連勝。（美聯社）

當騎士打進延長賽，也沒有任何一隊可以擊敗他們。全場飆進37分的米契爾（Donovan Mitchell）有27分出現在下半場，加上麥瑞爾（Sam Merrill）和史特魯斯（Max Strus）在延長賽聯手攻下9分，騎士歷經苦戰以135：130擊退來訪的火箭。

根據統計，騎士在延長賽已取得11連勝，追平聯盟史上第2長紀錄，僅次於鵜鶘的13連勝。

前一次騎士延長賽輸球已要追溯到2021年5月4日對太陽的比賽，當時他們以118：134落敗。之後2021-22年賽季2戰全勝，上季更是7勝0敗，本季2次打延長也沒輸過。

對騎士來說，這場延長賽過關更可貴之處在於，兩大主力莫布里（Evan Mobley）和葛蘭德（Darius Garland）已宣布因傷要缺席一段時間，結果靠著其他球員努力填補空缺，騎士近期收下2連勝，排名東區第6。

米契爾在第四節還有2分半時跳投得手，讓騎士握有3分領先；沒想到之後騎士完全沒有分數進帳，讓森根（Alperen Sengun）原本有機會一舉扭轉戰局。可惜他在剩下36.1秒時兩罰只中一，比賽也進入延長。