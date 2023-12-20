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NBA／唐西奇連11場逾30分 比肩喬丹、歐尼爾

體育新聞網／綜合報導
約柯奇（右）本季兩度交手唐西奇（左），都由金塊帶走勝利。（路透）
約柯奇（右）本季兩度交手唐西奇（左），都由金塊帶走勝利。（路透）

金塊隊18日對上獨行俠隊，兩名歐洲巨星約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）本季第二次正面交手，沒想到結果卻是兩樣情，約柯奇僅出手8次拿下8分，是本季第3次得分不到雙位數；唐西奇則高效轟下38分，但最終是由金塊隊以130：104大勝。

雖然約柯奇表現平平，但金塊團隊火力多點開花，穆雷（Jamal Murray）攻下22分為全隊最高；葛登（Aaron Gordon）9投7中拿下21分也平本季新高，幫助金塊每節都不斷擴大領先優勢，以26分之差賞本季獨行俠對戰2連敗。

約柯奇出戰28分鐘，8投3中拿下8分、9籃板、7助攻，得分是本季次低，僅次於上禮拜對公牛隊的4分，但該場比賽約柯奇因提前遭驅逐出場只上場16分鐘。

金塊替補席有4人得分上雙，板凳得分比獨行俠多28分，幾乎就是最終勝分差，主帥馬龍（Michael Malone）說：「我認為今晚的板凳球員表現很好，球隊以正確方式打球，養成了良好的習慣。」

另一邊，獨行俠王牌唐西奇手感火燙，24投13中攻下38分，附帶8助攻、11籃板，個人已連續11場得分破30，追平1986-87喬丹（Michael Jordan）、2000-01歐尼爾（Shaquille O'Neal）紀錄，無奈獨木難撐大局。

唐西奇則對輸球感到心服口服，「他們球隊中每個人都發揮出色，不斷分享球，製造很多空檔投籃機會，打了一場非常精采的球賽。」賽後金塊續坐西區第3，獨行俠則是居第5。

喬丹

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