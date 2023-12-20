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NBA／康寧漢飆43分 救不了活塞24連敗…再輸2場平紀錄

記者曾思儒／綜合報導
康寧漢飆出新高43分，但面對老鷹先發5人至少拿15分的火力，最終還是無力回天。（路透）
康寧漢飆出新高43分，但面對老鷹先發5人至少拿15分的火力，最終還是無力回天。（路透）

活塞隊已寫下隊史最長連敗，如今離聯盟難堪紀錄倒數計時，18日以124：130不敵老鷹隊吞下24連敗，離單一賽季最長連敗紀錄只差2戰，和NBA史上最長連敗也不過4戰差距。史都華（Isaiah Stewart）表現獲得關注，傳塞爾蒂克、雷霆及獨行俠都有意爭取。

活塞前一度奪勝已要回溯到開季第3場，在10月底面對公牛隊奪下連勝，不料接下來墜入落敗深淵，18日就算康寧漢（Cade Cunningham）轟下生涯最高43分，但老鷹在當家球星楊恩31分、15助攻領軍下仍捍衛主場勝利。

連4戰繳出得分、助攻「雙10」成績的楊恩說：「我不會讓他們在面對我們時止敗。」他身體力行，第1節投進2記三分球，帶動全隊單節12投9中的外線瘋狂攻勢，首節就取得38：25的兩位數領先，最終以全場16記三分彈轟下活塞。

NBA單一球季最長連敗是騎士、76人隊共同保持的26連敗，活塞有可能締造難堪紀錄，康寧漢喊出全隊心聲，「我想贏，我們都想。」

康寧漢提到，活塞是年輕球隊，需要時間學習，變得更好；活塞教頭威廉斯也說，看到康寧漢持續進步，在球隊陷入連敗泥沼時成為領導者，「這或許是他生涯最難熬的一段時間，看到他展現領導力實在太棒了。」

活塞目前已吞下24連敗，不過內線球員史都華（Isaiah Stewart）表現獲得關注，據「The Athletic」報導，塞爾蒂克、雷霆及獨行俠都有意爭取。

現年22歲的史都華身高203公分，身材厚實可以扛禁區。休賽季他和活塞以4年6400萬美元提前續約，本季場均10.2分6.8籃板，三分球命中率36.7%。

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