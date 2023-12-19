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NBA／哈登末節轟21分 快艇痛宰溜馬收8連勝

中央社／台北19日電
哈登(左)18日單場攻下35分。(美聯社)
哈登(左)18日單場攻下35分。(美聯社)

NBA洛杉磯快艇明星後衛哈登18日客場面對印第安納溜馬，單場攻下35分，其中個人末節5分鐘內更是狂轟21分，幫助球隊以151比127獲勝，收下8連勝。

溜馬首節領先快艇1分，次節一開始溜馬的杜平（Obi Toppin）就飆進三分球，一度握有6分領先優勢，而快艇隨後追平，並靠著雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、哈登（James Harden）輪番在外線開火，半場結束以77比66反超。

快艇第3節在鮑爾（Norman Powell）外線火力挹注下，一度領先多達25分，溜馬靠著馬瑟倫（Bennedict Mathurin）3分打和奈史密斯（Aaron Nesmith）扣籃，追成94比114。

哈登末節發威，短短5分鐘內8投7中，包括6顆三分球，單節砍下21分，哈登退場時，快艇已領先29分，比賽也再無懸念，最終快艇以24分差距迎接8連勝。

根據美聯社報導，這也是快艇2015-16賽季10連勝以來球隊最長連勝，而總得分151分，也是隊史第4高。

快艇4巨頭18日合力攻下100分，哈登獨攬35分，也是他加盟快艇以來新高，外加3籃板、9助攻，雷納德進帳28分，喬治斬獲27分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）獲得10分。至於溜馬得分則集中在馬瑟倫身上，拿下34分、6籃板。

快艇 鮑爾 洛杉磯

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