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NBA／柯瑞連268場命中三分球中斷 勇士主帥：不能都靠他

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞中斷連續268場命中三分球紀錄，所幸勇士最終還是驚險獲勝，取得睽違43天以來的連勝。（美聯社）
柯瑞中斷連續268場命中三分球紀錄，所幸勇士最終還是驚險獲勝，取得睽違43天以來的連勝。（美聯社）

勇士隊17日雖以118：114擊敗拓荒者隊，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）外線失準，8次出手都沒命中，使他從2018年12月開始締造的連續三分球進球場次停在268場。

柯瑞12投僅2中拿7分，創本季新低，且本季場均可以投進5記三分球的成績也破功，總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我們不能每一場比賽都依賴柯瑞，今晚對他很艱難，但這就是團隊該做的事情，每個人互相扶持，每晚有不同人跳出來，這是很好的現象，因為他今年已經帶領我們夠久了，我們需要給他更多幫助。」

268場連續三分球進球場次是NBA最長紀錄，第二長的紀錄也是柯瑞保持的157場。之後為柯佛（Kyle Korver）的連續127場，至於里拉德（Damian Lillard）的連續101場命中三分紀錄排名第4長，還是現在進行式中。

柯瑞宛如NBA三分球紀錄的代名詞，他進球數已突破3500球大關，前一度外線毫無斬獲已要回溯到2018年11月8日出戰公鹿隊。

2022年NBA總冠軍賽第5戰，柯瑞面對「綠衫軍」塞爾蒂克隊也曾9度三分球出手都落空，但勇士最終奪下總冠軍。NBA季後賽連續三分球進球場次是132場，同樣是柯瑞締造。

柯瑞 NBA 勇士

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