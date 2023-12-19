NBA／綠衫軍開季主場14連勝 66年最佳

布朗（右）第四節大爆發，帶動綠衫軍轟垮魔術。（美聯社）

「對於任何一支來到我們主場打比賽的球隊，如果他們能擊敗我們，對他們來說這一定會是特別的一晚，我們全隊都相信這一點。」

塞爾蒂克大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的一番話再次證明了客隊要攻陷「TD Garden」是多麼困難的一件事。

在17日比賽中，布朗（Jaylen Brown）強攻31分6助攻5籃板，泰托姆（Jayson Tatum）拿下23分8籃板3助攻，波爾辛吉斯15分10籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）和懷特（Derrick White）合拿24分。一如既往的五虎戰將，搭配全隊17顆三分球火力釋放，讓來訪踢館的魔術以97：114慘敗而歸。

根據統計，塞爾蒂克開季以來已取得主場14連勝，是全聯盟唯一還沒有在自家吞敗的球隊。這更是綠衫軍隊史第2好的主場開季表現，僅次於1957-58年賽季的開季主場17連勝。

塞爾蒂克這波5連勝之後，戰績來到20勝5敗，是本季首支達到20勝的球隊，勝率壓過灰狼，獨居聯盟龍頭之位，完全展現問鼎總冠軍的強勁氣勢。

「在這樣一個漫長的賽季中，我們每場比賽總能有不同的人站出來，這對球隊來說很棒。我們是一支很有天賦的球隊，這也是我們能夠取得20勝5敗的原因。我們擁有很多具備天賦的球員，這很奢侈。」泰托姆說。

過去會在第四節成為攻擊主軸的泰托姆，這場比賽把角色讓給了布朗。布朗單節9投7中獨拿17分，幫助球隊進一步將比分拉開。

「我喜歡球隊現在的狀態。我們有很多雖然上場次數不多，但仍能做出貢獻的球員。所以現在球隊的能量很棒。」布朗說。泰托姆同樣也認為本季球隊展現截然不同的氣勢，「如果換成上個賽季，我們還不一定能贏得這些比賽。我為球隊現在的打球方式感到驕傲。」