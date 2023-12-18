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NBA／腳傷無緣對決字母哥 溫班亞瑪對公鹿免戰

記者曾思儒／即時報導
馬刺超級新秀溫班亞瑪。（路透）
馬刺超級新秀溫班亞瑪。（路透）

馬刺隊明天將對決公鹿隊，但想看馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）對決「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的畫面還要等等，以選秀會「狀元」進入馬刺的溫班亞瑪因右腳踝痠痛，球團18日已宣布他明天不會出賽。

溫班亞瑪進入傷兵名單，目前狀態是每日觀察，不過預期不會缺陣太久時間；明天將是他本季第2場缺陣。他第一場缺席的賽事是月初碰鵜鶘隊，當時是因右髖部緊繃免戰。

馬刺上周好不容易在主場擊敗湖人隊，終止隊史最長18連敗，但前一場主場碰鵜鶘隊又慘輸36分，明天將開始客場3連戰，分別是明天碰公鹿、22日碰公牛隊，24日打完獨行俠隊再回到主場。

客場首戰先缺陣的溫班亞瑪，前一戰對鵜鶘出賽31分鐘，繳出17分、13籃板、4助攻和4火鍋。本季24場比賽則有場均19.0分、11.0助攻、3.0阻攻和2.7助攻，是聯盟目前「阻攻王」。

溫班亞瑪進步幅度看得到，最近5戰場均數據達到19.2分、15.8籃板、4.2阻攻和3.6助攻演出，且已連8場完成得分、籃板「雙10」，成為NBA史上最年輕的連8場「雙10」締造者。

馬刺 湖人 NBA

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