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籃球／NBA球星卡森斯加盟台職籃 下月桃園雲豹主場亮相

記者曾思儒／即時報導
卡森斯加盟雲豹隊。（圖：雲豹隊提供）
卡森斯加盟雲豹隊。（圖：雲豹隊提供）

上季找來「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的台啤永豐雲豹職業籃球隊，今天重磅宣布前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）正式加盟，卡森斯將在下月中旬抵台，預計1月雲豹巨蛋主場首度亮相。

現年33歲的卡森斯，除了入選多次NBA全明星賽之外，曾代表美國隊奪得金牌，被譽為NBA史上得分能力最全面的中鋒之一，如今加盟雲豹，球團營運長顏行書說：「相信憑藉卡森斯在NBA累積的豐富經驗和出色進攻能力，將為台啤永豐雲豹戰力上帶來超級補強。」

卡森斯赴台的傳言已經多時，如今傳言成真，台啤永豐雲豹執行長張建偉難掩興奮之情說：「能夠請到卡森斯赴台獻技，不管對球隊戰力或是整個籃壇都是很大的加分，相信他全方位的身手，能夠替雲豹帶來不一樣的化學效應，請大家拭目以待！」

卡森斯將在明年1月中旬抵達台灣，預計1月雲豹桃園巨蛋主場首亮相，包括1月20日、21日、27日和28日的雲豹主場賽事都有機會看到NBA巨星風采，雲豹也歡迎全台球迷朋友們前來「朝聖」。

首次在台灣職籃亮相卡森斯本人，已經摩拳擦掌要將最好的表現呈現在台灣粉絲面前，他特別透過經紀人表示，十分期待前往台灣和粉絲們相見，同時聽說台啤永豐雲豹今年是支很強的勁旅，特別錄製影片的他也和台灣球迷打招呼，「我已經迫不期待了，各位台灣粉絲們，我們1月不見不散。」

NBA

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