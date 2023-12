NBA／今年4月才初登場 國王球員涉嫌謀殺棄屍遭警方逮捕

NBA 發展聯盟史塔克頓國王隊 柯曼奇(Chance Comanche),今天因謀殺案遭警方逮捕,柯曼奇與女友莎嘉莉(Sakari Harnden),被指控在「賭城」拉斯維加斯謀殺一名23歲女子,還棄屍在內華達州 沙漠,目前兩人都遭逮捕。

身高208公分的柯曼奇大學效力NCAA強權亞利桑那大學,但2017年NBA選秀會未受青睞,隨後輾轉美國各級聯賽。近年在發展聯盟打拼,上季效力拓荒者,今年4月10日對勇士隊時,終於首登NBA舞台,出賽21分鐘,拿到7分3籃板1阻攻。

Sacramento Kings G League player Chance Comanche arrested by FBI in connection to woman’s disappearance in Las Vegas https://t.co/u5Tu0jFJAN pic.twitter.com/BDsb75jW2p