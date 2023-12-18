NBA／柯瑞達成3500顆三分球 史上第一人

柯瑞(右)接管戰局還創下3500顆三分球里程碑。 （美聯社）

柯瑞 （Stephen Curry）16日面對籃網又一次接管戰局，他全場轟進37分，其中第四節7投全中獨拿16分，特別是中間一波個人連砍12分，並且聯手湯普森（Klay Thompson）合力拿下關鍵10分，帶領勇士 以124比120險勝籃網。

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柯瑞此戰一共轟進6記三分球，生涯累積命中3505顆三分球，成為史上首位達到「3500」里程碑的超級射手，同時他連續268場命中三分球的紀錄還在延續中。

此外，柯瑞生涯至今已經累積82次用75%以上的真實命中率拿到至少35分的紀錄，同樣史上第一，領先第2名的哈登（James Harden）多達29場。

賽後談到這場久違的勝利，柯瑞說：「我們已經有一段時間沒有贏球了，很高興能夠克服難關。我們真的很需要這場勝利。」

勇士雖然贏球，但過程令人捏把冷汗。面對籃網一度領先18分的勇士，就像本季他們常面對的狀況一樣，很快就花完了領先優勢，甚至第四節最後時刻還差點被布里吉斯（Mikal Bridges）的上籃追平比分；但也是運氣之神的眷顧，勇士靠著布里吉斯這一次關鍵「放槍」，沒有讓柯瑞（Stephen Curry）的優異演出白費力氣。

「我就是錯過了機會，浪費了這波戰術執行。」布里吉斯懊惱地說。

面對柯瑞的巨星接管，追分功虧一簣的湯瑪斯（Cam Thomas）也只能無奈接受輸球結果，他表示：「勇士終結了比賽，因為他們擁有柯瑞。他主導比賽，並且在最後時刻頻頻投籃命中，這就是柯瑞，他真的接管了比賽。」