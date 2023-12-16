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NBA／慘輸公鹿 活塞23連敗追平史上單季第2長

中央社／台北17日電
公鹿前鋒波提斯（左）16日拿下本季新高31分、12籃板。（路透）
公鹿前鋒波提斯（左）16日拿下本季新高31分、12籃板。（路透）

始終找不到獲勝方法的職籃NBA底特律活塞隊，今天作客密爾瓦基公鹿再以114比146不敵對手，吞下追平聯盟史上單季第2長的23連敗紀錄。

在聖安東尼奧馬刺昨天擊敗洛杉磯湖人終止18連敗後，全球NBA球迷目光都放在活塞何時能止敗。活塞今天賽後接下來的賽程，依序將對上亞特蘭大老鷹、猶他爵士、2戰布魯克林籃網、波士頓塞爾提克。

活塞今天作客公鹿首節就以20比43大幅落後，全場分數差距都沒能縮小到15分以內。

拿下本季新高31分、12籃板的公鹿前鋒波提斯（Bobby Portis）在接受媒體ESPN訪問時說，有時候就是得把腳從油門上放開，好好地去享受一下比賽，「我們從跳球開始就打出很高水準的內容，一直到第4節都一樣。」

NBA史上同一球季曾有1995-96賽季的溫哥華灰熊、1997-98賽季的丹佛金塊、2011-12賽季的夏洛特山貓出現過23連敗的紀錄，如今要多加上底特律活塞。

在同一球季的史上最多連敗紀錄則是2010-11賽季的克里夫蘭騎士、2013-14賽季的費城76人共同保持的26連敗；至於76人另外還「保有」2014-15、2015-16賽季跨季28連敗的紀錄。

本季聯盟第2高薪的活塞總教練威廉斯（Monty Williams）表示，「我們不能在比賽一開始就沒有展現出韌性和勇氣，我們只是沒有從頭到尾都堅持下去，必須盡快改進。」

媒體StatMuse也藉著統計數據揶揄了活塞寫道，「從萬聖節（10月底）後，MLB的德州遊騎兵和NBA的活塞都只有拿下2勝，但遊騎兵拿下世界大賽冠軍。」

NBA 費城 德州

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