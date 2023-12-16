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NBA／76歲賈霸跌倒骨折 送醫治療暫無大礙

中央社／台北17日電
NBA名人堂等級球員賈霸16日在出席一場位於洛杉磯的音樂會時不慎跌倒，造成髖部骨折，不過很快就被送到醫院治療。圖為賈霸今年2月出席NBA球賽時的照片。（美聯社）
NBA名人堂等級球員賈霸16日在出席一場位於洛杉磯的音樂會時不慎跌倒，造成髖部骨折，不過很快就被送到醫院治療。圖為賈霸今年2月出席NBA球賽時的照片。（美聯社）

根據多家美國媒體報導，NBA傳奇球星賈霸今天參加音樂會時不慎摔倒造成髖部骨折，目前正在住院治療，暫時沒有生命危險。

媒體TMZ率先報導，高齡76歲的NBA名人堂等級球員賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），在出席一場位於洛杉磯的音樂會時不慎跌倒，造成髖部骨折，不過很快就被送到醫院治療。

Yahoo體育報導，賈霸的代表摩拉瑞絲（Deborah Morales）在接受訪問時說，現在還不清楚賈霸是參加什麼樣的音樂會，「但我們很感謝洛杉磯消防局在現場提供的協助，以及加州大學洛杉磯分校醫院後續的照護。」

賈霸過去幾年雖然都會到球場看球，但近年都在跟病痛搏鬥，包括他在2020年被診斷出罹患攝護腺癌。

賈霸在NBA史上最佳球員（GOAT）討論上很可能是最被忽略的一個，不過他生涯拿過6次總冠軍、6次年度最有價值球員，15次入選年度第一隊、19次入選全明星隊。

從1988-1989年球季退休後，賈霸保持著3萬8387分的歷史得分王紀錄，一直到34年後的2023年2月8日，才被詹姆斯（LeBron James）打破。

除了球場上成績出色外，賈霸也很積極參與社會正義活動，還曾被授予總統自由勳章，並出過13本著作，還為「時代雜誌」、「赫芬頓郵報」和多種出版品撰寫專欄。

洛杉磯 NBA 加州大學

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