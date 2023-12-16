NBA／哈登生涯破2.5萬分 現役第3人

哈登（左）成為現役第3位突破2萬5000分的球員。（新華社）

洛杉磯快艇 14日對戰金州勇士 ，明星後衛哈登（James Harden）單場拿下28分，生涯總得分突破2萬5000分大關，率隊以121：113獲勝，賞給勇士3連敗。

哈登從76人求去，轉戰快艇後表現逐漸上軌道，目前場均16.6分、7.3助攻。14日他完成生涯2萬5千分里程碑，也是史上第24位達標的球員。「不管我今晚攻下2分或28分，贏球才是最關鍵的事!」哈登說，「不管狀態或其他事，我做了很多不同的事，也完成很多不同的個人數據，對我來說，一切都跟贏球有關，同時建立化學效應與持續變得更好。」

自從哈登從76人跳槽到快艇，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「犧牲」自己改打替補，快艇最近14場贏11場，其中12月主場5戰全勝，看來哈登確實很快就融入快艇體系，也跟喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）兩大球星默契變好。

勇士在少了防守大將格林後，變陣對戰快艇，由庫明加（Jonathan Kuminga）頂替近況不佳的維金斯（Andrew Wiggins）先發位置。

勇士射手湯普森（Klay Thompson）開局就展現火熱手感，命中2顆三分球、連得8分，而開賽慢熱的快艇很快找回節奏，以29比28領先，次節快艇更靠著哈登單節大爆發，獨攬13分，將領先分數擴大至13分。

勇士湯普森第3節4顆三分球，加上保羅（Chris Paul）第3節尾聲也在外線開火，追成93比99，決勝節雙方一度僵持不下，哈登、雷納德（Kawhi Leonard）與鮑威爾（Norman Powell）輪流挺身而出，幫助快艇以8分差迎接勝利，收下6連勝。

快艇喬治（Paul George）儘管因左髖痠痛，本季首度缺陣，但球隊依舊收下近14場比賽第11場勝利，哈登繳出28分、7籃板、15助攻，完成生涯2萬5000分里程碑，為史上第24人，在現役球員中僅次於詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）；隊友雷納德貢獻27分、8籃板，鮑威爾進帳21分。