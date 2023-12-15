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NBA／安比德連3場三節打卡 76人賞活塞創紀錄22連敗

記者劉肇育／即時報導
76人隊在安比德強勢帶領下，送給活塞隊22連敗。(路透)
76人隊在安比德強勢帶領下，送給活塞隊22連敗。(路透)

活塞隊連續兩場比賽與76人隊交手，結果都僅打三節就提前收工，76人15日在安比德（Joel Embiid）僅打三節出賽29分鐘就拿下35分、13籃板下，最終以123：92大勝活塞，也賞給創活塞最長連敗紀錄的22連敗。

本賽季至今僅拿下2勝的活塞，在前一場出戰76人輸球後，已經苦吞一波21連敗，不僅持續改寫隊史單季連敗紀錄，更追平隊史跨季連敗紀錄，而15日活塞也再度與76人碰頭，依舊被對手打得毫無招架之力。

活塞15日在上半場進攻手感就不佳僅攻下39分，反觀76人光是在第二節就已經拿下35分，上半場打完也已經取得22分領先，其中近況極佳的76人一哥安比德也延續火燙手感，三節打完後個人已經拿下35分、13籃板，連續3場比賽都三節就打卡下班，且這三戰繳出平均36.7分，而在近10場比賽安比德也繳出平均35.9分、11.5籃板、6.5助攻的亮眼數據，幫助76人拿下9勝。

活塞15日在上半場打完就大幅落後的情況下，下半場也棄械投降陸續換上替補陣容，最終以替補上陣的中鋒威斯曼（James Wiseman）攻下20分、13籃板表現最佳，先發球員中則僅有波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下17分、得分上雙。

而活塞在苦吞22連敗後，目前賽季勝率僅剩百分之8，並將持續朝著76人與騎士隊共同保有的單季最長26連敗聯盟紀錄，以及76人所保持的跨季最長28連敗聯盟紀錄邁進。

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