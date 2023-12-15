我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

東京餐館「中國人禁入內」遭抗議 改貼這4字竟化解

NBA／格林又動粗遭無限期禁賽 勇士總教練：合理的懲罰

中央社／洛杉磯14日綜合外電報導
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。(路透)

NBA金州勇士總教練柯爾今天表示，他支持NBA對陣中球星格林祭出無限期禁賽的決定，還稱這給了他一個改變自己的機會。

格林（Draymond Green）於12日比賽期間揮手擊中鳳凰城太陽球員諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉部，讓格林當下就被驅逐出場，這是他本季第3次遭驅逐，隔天又被NBA處以無限期禁賽。

格林近年來頻頻出現紀律問題，這只是連串事件中的其中一件。就在幾週前，他在比賽時勒住明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的脖子，且被禁賽5場。

柯爾（Steve Kerr）在今天勇士對上洛杉磯快艇一役開打前告訴記者，NBA對格林祭出無限期禁賽，這樣幾乎前所未聞的懲罰是適當的。

柯爾說道：「我覺得禁賽是合理的。對我而言，這不只是籃球本身，而是關於幫助格林。」

「對格林來說，這是一個離開並著手開始做出改變的機會，但這不是一件容易的事。」

他指出，上個月發生戈貝爾遭勒脖的事件後，NBA禁賽格林5場，這次再出這樣的事，有更嚴厲的處罰也是合理。

柯爾提到：「你不能只是說，我們會（自己）打完5場球，然後他會沒事的。」

他還說：「在戈貝爾事件後，聯盟做出禁賽5場的決定，但給出個（禁賽幾場的）數字，並非解決問題的答案。」

NBA 勇士 快艇

上一則

NBA／哈登生涯破2萬5000分 史上第24人、現役第3人

下一則

滑雪／谷愛凌美國銅山站奪冠 近2年不知道輸的感覺

延伸閱讀

比利時極右政黨開除被中國收買前議員 親俄歷史被掀

比利時極右政黨開除被中國收買前議員 親俄歷史被掀
2男偷折扣品求減刑 陪審團拒絕

2男偷折扣品求減刑 陪審團拒絕
NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…
NBA／湯普森熄火、格林遭驅逐 柯瑞帶4替補追分

NBA／湯普森熄火、格林遭驅逐 柯瑞帶4替補追分

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅