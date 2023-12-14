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NBA／勇士維金斯被降板凳 柯瑞領導力受質疑 教頭發聲了…

聯合新聞網／即時報導
柯瑞。（路透）
柯瑞。（路透）

勇士目前戰績10勝13敗，西區第11，開始有球迷質疑一哥柯瑞（Stephen Curry）的帶隊能力。對此，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）為子弟兵發聲，他也談到格林（Draymond Green）被無限期禁賽一事。

勇士14日作客快艇，先發陣容做出調整，維金斯（Andrew Wiggins）被降為板凳，先發五人為柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）及魯尼（Kevon Looney）。

柯瑞本季場均29.1分5籃板4.4助攻，三分球命中率高達42.2%，堪稱勇士先發陣容的清流，不過他仍因戰績受到質疑，柯爾賽前受訪時強調，「柯瑞的能力令人難以置信，任何質疑他領導力的人，真的都讓我感覺很噁心」。

柯爾也談到格林被禁賽一事，「這不只是籃球，也是為了幫助格林。這對格林是一個離開，並做出改變的機會。重要的不是禁賽場次，而是幫助格林」。

「我希望他以有尊嚴的方式結束職業生涯，他這次真的越線了，他也知道這點，因此我們將全力幫助他」柯爾說。

勇士 柯瑞 快艇

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