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NBA／等待24場 太陽3巨頭首度合體卻輸球

記者曾思儒／綜合報導
太陽三巨頭首度合體，碰籃網隊聯手攻下75分，卻還是輸球收場。（路透）
太陽三巨頭首度合體，碰籃網隊聯手攻下75分，卻還是輸球收場。（路透）

太陽隊「3巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）13日首度合體，對籃網隊聯手攻下75分，但卻以112：116在主場吞下敗場。

從巫師轉戰太陽的比爾，開季只打3場就因背傷缺陣，12日對勇士隊復出，但杜蘭特因上周腳踝扭傷缺席；杜蘭特「背靠背」比賽上場，讓太陽開季第24戰終於合體，不過太陽首節僅拿22分，首節就陷入兩位數落後，半場打完也56：64落下風。

第三節開賽不到3分鐘，太陽在布克和杜蘭特領軍下打出12：3攻勢反超比分，且帶著88：86領先進入決勝節，但籃網湯瑪斯（Cam Thomas）開節連拿8分助隊超前，布里吉斯（Mikal Bridges）也加入外線開火行列，丁威迪（Spencer Dinwiddie）1分24秒的上籃讓籃網領先到114：106。

布克讀秒階段2罰俱中雖追到110：114，助攻給隊友貝茲·裘普（Keita Bates-Diop）灌籃得手更讓差距縮小到2分，但湯瑪斯最後3秒穩穩罰進保險分，讓籃網以4分差帶走勝利。

布克攻下太陽最高34分外帶12助攻，杜蘭特27分，比爾14分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）15分、22籃板。

踢館成功的籃網，先發得分都達兩位數，湯瑪斯攻下24分，布里吉斯對上前東家攻下21分。

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