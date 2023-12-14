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NBA／寫25年新秀特別紀錄 溫班亞瑪：如果奪勝會更好

記者曾思儒／即時報導
馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪。(美聯社)
馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪。(美聯社)

馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）13日和湖人隊長人戴維斯（Anthony Davis）正面對決，第四節末還在戴維斯面前連飆外線，但他雖締造25年來的新秀特別紀錄，馬刺仍以119：122吞敗，隊史最長連敗已推進到第18場。

身高224公分的溫班亞瑪，名字多次和馬刺傳奇鄧肯（Tim Duncan）連結，13日他攻下30分、13籃板外帶6阻攻，是1998年鄧肯後第一位新秀年就有單場30分、10籃板和6阻攻的菜鳥。

紀錄夜卻以輸球收場，溫班亞瑪說：「我想如果我們獲勝，這會更好看一些。」

馬刺第四節灌進45分，差點克服節初將近20分劣勢，不過溫班亞瑪讀秒階段被吹進攻犯規，提前犯滿離場，也是生涯第一次領到畢業證書。

湖人教頭漢姆（Darvin Ham）對溫班亞瑪仍讚譽有加，他說：「他沒停止戰鬥，當比賽懸而未決時，他為馬刺投進很多重要的球」。

剛拿下季中錦標賽的湖人，13日當家球星「小皇帝」詹姆斯因左腳痠痛休息，但在戴維斯37分領軍下仍擊敗馬刺；兩軍後天將再度對陣。

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