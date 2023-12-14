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NBA／湯普森熄火、格林遭驅逐 柯瑞帶4替補追分

體育新聞組／綜合報導
柯瑞追平三分失手，勇士最後還是輸球。（路透）
柯瑞追平三分失手，勇士最後還是輸球。（路透）

勇士12日作客挑戰太陽，先發球員表現超差，關鍵時刻勇士推出柯瑞（Stephen Curry）加4名板凳球員，差點翻盤，無奈柯瑞追平三分失手，最終仍以116：119輸球。

第二節勇士老將保羅（Chris Paul）帶領替補大軍打出15：2攻勢，但主力回到場上後迅速敗光，格林（Draymond Green）第三節還因惡意犯規被驅逐。柯瑞比賽中更罕見動怒，暫停時狠踹椅子。

格林和太陽中鋒諾基奇卡位時，突然轉身，用右勾拳直擊諾基奇臉部，被吹二級惡意犯規，遭驅逐出場。這是他本季第3度被驅逐出場，追平個人單季紀錄，聯盟未來可能對他追加禁賽。

格林賽後表示自己是無意的，當下只想犯規。受害者諾基奇則說，「我不知道格林怎麼了，我覺得那位兄弟需要一些幫助，很高興他沒掐死我。」

湯普森（Klay Thompson）全場三分球8投1中，只進帳7分5籃板，勇士關鍵時刻擺出柯瑞、保羅、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）及薩里奇（Dario Saric）。湯普森受訪時坦言感覺很怪，「柯爾（Steve Kerr）確實該這樣做，我整場都打得很垃圾，我沒得到解釋，但我相信柯爾，永遠都會。」

維金斯（Andrew Wiggins）表現更慘，全場7投1中只得3分。柯爾也解釋本場的調度方式，「我覺得今晚必須讓表現最好的球員上場。我一直很有耐心，讓每個人融入團隊，給予自由和空間。不過今晚不是能耐心等待的夜晚，我們需上緊發條，所以我做一些調整。」

柯爾直言格林被驅逐出場是巨大打擊，「他打中鋒的時候，我們的感覺很好。」柯瑞也表示，「所有拼圖都有存在的意義，我們這樣很長一段時間了，當缺少其中一部分時，情況會變困難。我們今天有機會贏球，希望克服他被驅逐出場這點，但還是沒做到。我們需要每個人，這是我們的建隊方式，不是秘密。」

湯普森全場三分球8投1中，只進帳7分。（美聯社）
湯普森全場三分球8投1中，只進帳7分。（美聯社）

柯瑞 勇士

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