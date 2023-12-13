我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

NBA／唐西奇當爸後手感火熱 33分領軍 獨行俠險勝湖人

中央社／台北13日電
唐西奇(左)12日貢獻33分、6籃板、17助攻。（美聯社）
唐西奇(左)12日貢獻33分、6籃板、17助攻。（美聯社）

職籃NBA達拉斯獨行俠12日靠著唐西奇（Luka Doncic）繳出33分、17助攻，率隊以127：125險勝剛拿下季中錦標賽冠軍的洛杉磯湖人，而唐西奇在小孩出生後大爆發，近5戰場均得分超過35分。

獨行俠的厄文（Kyrie Irving）因腳傷連2戰高掛免戰牌，所幸威廉斯（Grant Williams）在缺席3場賽事後回歸，12日在主場迎接登門挑戰的湖人隊，這也是湖人季中錦標賽冠軍賽扳倒印第安納溜馬後首戰。

湖人半場結束時仍落後10分，第3節更是一度落後多達15分，在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手追分下，前3節結束以95：93反超。

決勝節獨行俠的威廉斯、艾克森（Dante Exum）輪流在三分線外開火，湖人詹姆斯、芮維斯（Austin Reaves）隨後連續上籃反超比分，而獨行俠唐西奇單打突破再度要回領先，獨行俠在艾克森末節個人單節17分、5顆三分球挹注下，以2分差有驚無險拿下勝利。

唐西奇此役貢獻33分、6籃板、17助攻，他自從小孩出生後，表現火燙，近5戰場均得分35.2分、9籃板、12.4助攻。

不過，唐西奇前一場比賽打滿下半場，12日又出賽43分鐘，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）表示，「最近唐西奇在下半場沒休息過，我們也想要讓他有更健康的出賽時間，不希望他打43分鐘。」

獨行俠的哈達威（Tim Hardaway Jr.）補上厄文得分缺口，替補出發攻下本季個人新高32分，過去5場比賽有3場因背部問題缺陣的他表示，「我知道對手會嚴防唐西奇，因此我必須在比賽中挺身而出。」

湖人隊戴維斯拿下37分、11籃板，而詹姆斯進帳33分、8籃板、9助攻，依舊未能改變戰局，湖人4連勝止步。

湖人 厄文 洛杉磯

上一則

NBA／湖人掛季中賽錦旗 放眼第18冠

下一則

MLB／大谷將穿17號道奇亮相 「把冠軍遊行帶回洛杉磯」

延伸閱讀

NBA／唐西奇35分領軍 獨行俠轟垮灰熊

NBA／唐西奇35分領軍 獨行俠轟垮灰熊
NBA／唐西奇半場29分大三元創紀錄 獨行俠狂勝爵士50分

NBA／唐西奇半場29分大三元創紀錄 獨行俠狂勝爵士50分
NBA／唐西奇當爸了 愛女誕生 偶像詹姆斯留言祝福

NBA／唐西奇當爸了 愛女誕生 偶像詹姆斯留言祝福
NBA／唐西奇41分準大三元送火箭出局 西區季中錦標賽4強底定

NBA／唐西奇41分準大三元送火箭出局 西區季中錦標賽4強底定

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00
12月9日，國際雪聯2023自由式滑雪及單板滑雪U型場地世界杯在河北省崇禮雲頂滑雪公園展開最後爭奪。在女子自由式滑雪決賽中，谷愛淩獲得冠軍。（中新社）

滑雪／谷愛凌「吃好吃的」慶奪金 賽前還寫12小時論文

2023-12-09 20:25
勇士格林(右)。（美聯社）

NBA／犯規讓雷霆追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

2023-12-09 06:57

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜