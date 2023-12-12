NBA／塞爾蒂克末節一波流帶走騎士 本季主場開季11連勝

塞爾蒂克長人波爾辛吉斯(左)。（美聯社）

東區龍頭塞爾蒂克12日在主場迎戰騎士隊，形成拉鋸戰。末節後段波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）6罰全中帶動9：0攻勢，終場以120：113贏球，拉出開季主場11連勝。

騎士長人莫布里（Evan Mobley）連3戰因傷缺陣，但騎士開局就打出18：4攻勢，首節打完領先10分。第二節塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）和後衛懷特（Derrick White）聯手砍進24分，將落後縮小至1分。

末節前半段雙方戰成106：106平手，隨後波爾辛吉斯接連站上罰球線，加上泰托姆三分球命中，綠衫軍一口氣取得9分領先，騎士之後追分不成，吞下敗仗。

JAYSON TATUM MAKING BIG BUCKETS 😤 pic.twitter.com/m9dc0FwBwm — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) December 13, 2023

泰托姆全場攻下25分10籃板，布朗（Jaylen Brown）也砍進25分，波爾辛吉斯得到21分10籃板。騎士方面，米契爾（Donovan Mitchell）攻下29分6籃板，葛蘭德（Darius Garland）拿到26分7助攻。