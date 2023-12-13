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NBA／湖人掛季中賽錦旗 放眼第18冠

體育新聞組／綜合報導
湖人隊日前在首屆季中錦標賽擊敗溜馬拿下冠軍。（路透）
湖人隊日前在首屆季中錦標賽擊敗溜馬拿下冠軍。（路透）

湖人隊日前在首屆季中錦標賽擊敗溜馬拿下冠軍，不僅球員、教練都各獲得50萬美元的冠軍獎金，也拿下聯盟史上首面季中錦標賽冠軍錦旗以及NBA盃冠軍獎盃，而湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，球隊的目標仍是在本賽季結束後，掛上隊史第18面的冠軍錦旗。

湖人與塞爾蒂克隊目前以拿下17座總冠軍並列聯盟史上最多，不過搶先在塞爾蒂克之前，湖人率先奪得了意義非凡的首屆季中錦標賽冠軍，讓他們在史上最偉大球隊的競爭上，似乎取得些微的領先。

而湖人球團也宣布，將於主場出戰尼克隊的比賽中，掛上季中錦標賽冠軍錦旗，並且為詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）兩位獲選季中錦標賽最佳五人的球員進行表揚儀式。

儘管掛上的並非是最期待的總冠軍旗幟，屆時湖人球團也將會想辦法讓季中錦標賽旗幟與總冠軍旗幟的懸掛做出區隔，但湖人總冠佩林卡就直言，這面冠軍錦旗更加強了他們想爭奪隊史第18冠的決心，「我們有著永遠不滿足的願望和熱情，希望將第18面冠軍錦旗帶回到這裡。

聯盟公布季中錦標賽最佳五人，湖人球星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）毫無懸念都入選。

季中錦標賽最佳五人除了詹姆斯和戴維斯外，還有公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）及溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

除了這5人外，還有6位球員獲選票，但沒有入選，包含鵜鶘前鋒英格倫（Brandon Ingram）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）、公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）、塞爾提克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）及溜馬中鋒透納（Myles Turner）。

據ESPN報導，湖人為了紀念首座季中錦標賽冠軍，將在球場掛上冠軍旗幟，會在12月19日主場對上尼克時公開。

湖人詹姆斯（左）、戴維斯（右）獲選錦標賽最佳五人。（路透）
湖人詹姆斯（左）、戴維斯（右）獲選錦標賽最佳五人。（路透）

湖人 哈利 NBA

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