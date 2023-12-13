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NBA／馬刺防守再好 投球不進還是輸…吞17連敗

記者劉肇育／綜合報導
溫班亞（右）再次寫下罕見紀錄，但還是無力幫助馬刺止敗。（新華社）
溫班亞（右）再次寫下罕見紀錄，但還是無力幫助馬刺止敗。（新華社）

馬刺在11日出戰火箭的比賽中，雖然全場僅讓對手攻下93分，不過自己也進攻當機拿下本季聯盟單場新低的82分，最終苦吞隊史最長的17連敗，球隊的糟糕投籃手感也讓總教練波波維奇（Gregg Popovich）直言，當你錯過這麼多投籃時確實感覺很差，比賽也會變得很艱難。

在東區的活塞苦吞20連敗後，西區的馬刺同樣在休士頓踢到鐵板，儘管馬刺在防守端讓火箭團隊命中率僅有3成44，還迫使對手發生16次失誤，不過馬刺自身進攻同樣慘不忍睹，命中率僅3成56，尤其三分球命中率更是41投僅5中，外線攻勢可說是全面熄火，最終苦吞17連敗。

對於球隊糟糕的進攻表現，馬刺教練波波維奇說：「他們拚盡全力，並打了一場精采的比賽，不過在NBA你就必須要能得分，你不能在三分球41投僅5中，儘管防守表現很出色，我也為他們感到驕傲，但當你錯過那麼多投籃時，你感覺會很差，也很難知道該怎麼做，事情只會變得非常非常困難。」

馬刺以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下15分18籃板表現最佳，但三分球出手6中1，另外兩名進攻手瓦賽爾（Devin Vassell）、強森（Keldon Johnson）更是18投僅1中，反觀火箭范弗利特（Fred VanVleet）一人就投進4顆三分球。

對此，瓦賽爾說：「如果我們能夠多投進幾球，這將會是一場完全不同的比賽，我的意思是，我喜歡我們現在前進的方向，問題就出在第三節，其他時間我們的表現都比這節還要好。」

馬刺教頭波波維奇。（美聯社）
馬刺教頭波波維奇。（美聯社）

馬刺 休士頓 NBA

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