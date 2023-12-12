我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

NBA／活塞不敵溜馬吞20連敗 再輸1場追平隊史紀錄

中央社／台北12日電
活塞12日出戰季中錦標賽亞軍的溜馬，第3節活塞的康寧漢（圖）扣籃，一度幫活塞追成2分差，不過終場以123：131敗給溜馬。（路透）
活塞12日出戰季中錦標賽亞軍的溜馬，第3節活塞的康寧漢（圖）扣籃，一度幫活塞追成2分差，不過終場以123：131敗給溜馬。（路透）

NBA底特律活塞今天以123：131敗給印第安納溜馬，苦吞20連敗，成為史上第9支單季至少20連敗的隊伍，接下來將出戰費城76人，只要再輸1場，就將追平隊史跨季最長連敗紀錄。

活塞開季戰績低迷，至今僅獲得2勝，今天出戰季中錦標賽亞軍的溜馬，上半場結束僅落後5分，第3節活塞的康寧漢（Cade Cunningham）扣籃，一度幫活塞追成2分差，而溜馬的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、奈史密斯（Aaron Nesmith）隨後聯手發威，再將比分擴大至98比93。

溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）前3節頻頻助攻隊友得分，末節個人連得6分，幫助球隊一度領先15分，活塞後續試圖追分依舊無功而返，最終以8分差距輸球。

溜馬隊馬瑟倫替補出發，攻下全場最高30分，另有7籃板、8助攻，而透納（Myles Turner）斬獲23分，哈利伯頓貢獻14分，且單場送出16次助攻。活塞則以康寧漢表現最佳，獲得23分、6籃板、7助攻。

活塞吞下20連敗後，繼續刷新隊史單季最長連敗紀錄，根據美國媒體StatMuse統計，活塞成為史上第9支單季至少20連敗的隊伍。

活塞距離隊史跨季最長21連敗，只差1場，而接下來賽程依舊艱辛，活塞除了將連續與76人交手外，還將碰上密爾瓦基公鹿，若再不振作，恐將逼近聯盟紀錄。

NBA史上單季與跨季最長連敗，都是由76人隊所保持，分別是26連敗、28連敗。

活塞高薪聘請威廉斯（Monty Williams）執掌兵符，但球隊開季表現低迷，談到陷入20連敗，威廉斯說：「儘管這場比賽失利，造成我們很大傷害，但同時我們也注意到球隊有所成長，今晚看到一些深受鼓舞的事情，我們只要繼續以此為基礎。」

哈利 NBA 費城

上一則

MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5因素

延伸閱讀

NBA／唐西奇35分領軍 獨行俠轟垮灰熊

NBA／唐西奇35分領軍 獨行俠轟垮灰熊
NBA／30：0攻勢還能輸 獨行俠超狂一波流惜逆轉雷霆未果

NBA／30：0攻勢還能輸 獨行俠超狂一波流惜逆轉雷霆未果
NBA／騎士一波流帶走比賽 活塞17連敗創隊史紀錄

NBA／騎士一波流帶走比賽 活塞17連敗創隊史紀錄
MLB／年度救援王 包提斯塔、威廉斯拿下

MLB／年度救援王 包提斯塔、威廉斯拿下

熱門新聞

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

2023-12-09 15:18
傳道奇為了迎接背號17的大谷翔平，詢問隊中17號投手是否換背號。（路透）

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

2023-12-09 01:00
日籍二刀流大谷翔平將加盟洛杉磯道奇隊。（美聯社）

大谷翔平10年7億有多賺？NBA詹姆斯22年生涯只拿了4.82億元

2023-12-09 18:27
勇士格林(右)。（美聯社）

NBA／犯規讓雷霆追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

2023-12-09 06:57
12月9日，國際雪聯2023自由式滑雪及單板滑雪U型場地世界杯在河北省崇禮雲頂滑雪公園展開最後爭奪。在女子自由式滑雪決賽中，谷愛淩獲得冠軍。（中新社）

滑雪／谷愛凌「吃好吃的」慶奪金 賽前還寫12小時論文

2023-12-09 20:25
2004活塞隊。（歐新社）

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

2023-12-06 00:58

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」