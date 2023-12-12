巴克利「跳船說」 湯普森暗諷「不懂奪冠有多難」

湯普森（右）回嗆巴克利的說法。（美聯社）

NBA 傳奇名將巴克利（Charles Barkley）是著名的勇士 黑粉，目前勇士戰績10勝12敗，西區排名第11。巴克利日前提出「跳船說」嘲笑勇士的困境，沒想到被「湯神」湯普森（Klay Thompson）回嗆，「不懂得拿冠軍有多困難」，似乎在暗諷巴克利NBA生涯沒拿過冠軍。

巴克利今年不斷提到勇士完蛋了，不再是爭冠球隊。他日前在節目上遇到前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）時，開玩笑表示，「我想稱讚你，在鐵達尼號沉船前跳船了。」

對此，湯普森不滿回嗆，「他有稱讚過我們嗎？你認為巴克利能理解贏下一座冠軍有多難？而且是好幾年都這樣做。」

「我們還在競爭中，現在戰績是10勝12敗，還有60場例行賽。他2015年就開始黑我們，所以這樣說不會讓人驚訝。」湯普森說。

此外，退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）也批評湯普森，「進入聯盟後沒進步。」

他日前在節目上談論灰熊球員貝恩（Desmond Bane）本季的成長時，卻順勢批評湯普森，「以前提到貝恩時，他只是單純的定點射手，但現在是一名全能球員。湯普森這種球員從來沒進步過，對吧？只是一名定點射手，即使有4座冠軍，仍然是定點射手。」