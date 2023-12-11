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NBA／唐西奇35分領軍 獨行俠轟垮灰熊

記者曾思儒／即時報導
唐西奇三分球10投5中轟下35分。（美聯社）
唐西奇三分球10投5中轟下35分。（美聯社）

後場大將厄文（Kyrie Irving）雖因腳傷缺席，獨行俠隊仍有當家球星唐西奇（Luka Doncic）領軍，歐洲金童今天三分球10投5中轟下35分，外帶8籃板、6助攻，率隊以120：113擊敗灰熊隊，3連勝入袋。

厄文上周出戰拓荒者隊時傷到右腳，經MRI檢查右腳跟挫傷，目前歸期未定；除厄文掛傷兵，獨行俠今天小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、威廉斯（Grant Williams）和格林（Josh Green）都掛免戰牌。

唐西奇在球隊遇傷兵狀況下挺身而出，獨行俠首節取得29：24領先，第二節團隊更轟下38分，優勢擴大到67：51，第三節差距更一度打83：63，灰熊雖打出一波14：3小高潮，但唐西奇適時外線讓獨行俠維持兩位數領先，帶著96：79領先進入決勝節。

灰熊第四節沒放棄追分，威廉斯（Vincent Williams Jr.）讀秒階段的外線破網將差距縮小到110：117，但萊夫利（Dereck Lively II）灌籃得手讓獨行俠穩住勝果，最終仍以120：113迎接勝利。

獨行俠今天5人得分兩位數，唐西奇35分領軍外，板凳出發的哈迪（Jaden Hardy）貢獻19分，團隊更擺脫前7次三分線出手都落空的小低潮，全場三分球40投17中，命中率超過4成2。

灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）狂轟41分，貝恩（Desmond Bane）也有28分、8助攻，但主場仍失守，本季前11場主場作戰只拿1勝。

厄文

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