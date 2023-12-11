NBA／太陽三巨頭終於齊聚 畢爾背傷好轉準備歸隊

太陽隊畢爾有望於13日比賽中復出。（美聯社）

根據NBC報導，職籃NBA 鳳凰城太陽三巨頭之一的畢爾（Bradley Beal），在因傷缺席1個月後，沒意外將於後天（13日）主場對金州勇士 的比賽中復出。

這場比賽也將是太陽3大射手，杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾在本季例行賽首度一起出賽。

太陽本季例行賽目前以12勝10敗暫居西區第7，而且已吞下2連敗。最大的問題還是傷兵潮不斷，杜蘭特缺席3場、布克缺席9場，而準備傷癒歸隊的畢爾更僅出賽3場。

根據美國媒體報導，太陽總教練伏格爾（Frank Vogel）在接受訪問時透露，「畢爾看起來很棒，他沒有什麼問題了。」

太陽在今年暑假交易來畢爾，組成驚人的進攻三巨頭，但畢爾過往的背傷再度發作，從11月13日後就沒能再出賽，在他替太陽打的3場比賽，平均可攻下17.3分、5.3籃板。

畢爾本季年薪高達4674萬美元，卻始終無法替球隊帶來實質幫助，也被外界質疑是「薪水小偷」，他過去4個賽季效力於華盛頓巫師時，出賽場次分別只有57、60、40、50場。

幸好畢爾復出的對手金州勇士近況也不佳，讓太陽三巨頭可以趁機磨合練手感。勇士本季例行賽10勝12敗暫居第11名，連附加賽席次都沒有。