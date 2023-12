NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

NBA 史上第一次的季中錦標賽冠軍賽9日登場,西區代表湖人 隊儘管外線手感冰冷,在戴維斯(Anthony Davis)41分、20籃板「雙20」和「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)24分、11籃板聯手下,以123:109力退溜馬隊,每位球員都可笑納50萬美元冠軍獎金。

率溜馬一路闖進冠軍賽的球星哈利 伯頓(Tyrese Haliburton),遭嚴加看守,上半場4投2中僅拿7分,最終繳出20分、11助攻,板凳出發的馬瑟倫(Bennedict Mathurin)也贊助20分,但錯過金盃,每位球員仍有20萬美元獎金。

THE LAKERS WIN THE FIRST-EVER NBA IN-SEASON TOURNAMENT 🏆 pic.twitter.com/9i9j1cEgdo

湖人上半場三分球出手全落空,但首節仍握有34:29領先,半場仍握有65:60優勢;第三節湖人3度將領先擴大到11分,但溜馬靠哈利伯頓領軍縮小差距,湖人雖有普林斯(Taurean Prince)節末投進湖人全場第一球外線,但馬瑟倫飆進壓哨三分球,讓溜馬以82:90咬住比數。

第四節9分20秒,詹姆斯搶籃板後落地跌倒,第一時間抱著左膝、面露不適,但仍留在場上,接續也切入取分,但哈利伯頓回敬外線助溜馬將差距縮小到94:98,透納(Myles Turner)飆進外線後分差再縮小到3分,不過瑞迪許(Cam Reddish)適合回敬三分彈,帶回湖人一波7:0攻勢,詹姆斯和戴維斯再聯手搶分,助「紫金軍團」守護著領先優勢,最終就以123:109奪下第一座季中錦標賽金盃。

戴維斯9日24投16中,繳出41分、20籃板、5助攻、4阻攻,生涯第5度「40、20」,比賽還沒結束就開心和有「雙10」演出的詹姆斯慶祝。

The @Lakers are the first-ever NBA In-Season Tournament Champions! pic.twitter.com/KngEl3qlVe