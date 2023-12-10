NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

戴維斯全面碾壓溜馬禁區，幫助湖人勇奪季中錦標賽冠軍。（路透）

NBA 史上第一次的季中錦標賽冠軍賽9日登場，西區代表湖人 隊儘管外線手感冰冷，在戴維斯（Anthony Davis）41分、20籃板「雙20」和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）24分、11籃板聯手下，以123：109力退溜馬隊，每位球員都可笑納50萬美元冠軍獎金。

率溜馬一路闖進冠軍賽的球星哈利 伯頓（Tyrese Haliburton），遭嚴加看守，上半場4投2中僅拿7分，最終繳出20分、11助攻，板凳出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也贊助20分，但錯過金盃，每位球員仍有20萬美元獎金。

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湖人上半場三分球出手全落空，但首節仍握有34：29領先，半場仍握有65：60優勢；第三節湖人3度將領先擴大到11分，但溜馬靠哈利伯頓領軍縮小差距，湖人雖有普林斯（Taurean Prince）節末投進湖人全場第一球外線，但馬瑟倫飆進壓哨三分球，讓溜馬以82：90咬住比數。

第四節9分20秒，詹姆斯搶籃板後落地跌倒，第一時間抱著左膝、面露不適，但仍留在場上，接續也切入取分，但哈利伯頓回敬外線助溜馬將差距縮小到94：98，透納（Myles Turner）飆進外線後分差再縮小到3分，不過瑞迪許（Cam Reddish）適合回敬三分彈，帶回湖人一波7：0攻勢，詹姆斯和戴維斯再聯手搶分，助「紫金軍團」守護著領先優勢，最終就以123：109奪下第一座季中錦標賽金盃。

戴維斯9日24投16中，繳出41分、20籃板、5助攻、4阻攻，生涯第5度「40、20」，比賽還沒結束就開心和有「雙10」演出的詹姆斯慶祝。