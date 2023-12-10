NBA／亞歷山大單場38分5籃板5助攻5抄截 刷新隊史

亞歷山大(右)對決柯瑞。（美聯社）

奧克拉荷馬雷霆迎戰金州勇士 ，霍姆葛倫（Chet Holmgren）第4節關鍵3罰全中扳平戰局，延長賽更與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手搶分，率隊以138比136勝出，亞歷山大攻下全場最高的38分。

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亞歷山大上季表現大爆發，本季攻守兩端同樣出色，賽前場均30.1分、5.6籃板、6.3助攻，帶領年輕的雷霆開季拿下13勝7敗，暫居西區第2，且全隊6人場均得分雙位數。

雷霆此役在主場迎接登門挑戰的勇士隊，首節以19比28落後，第2節更是一度落後多達14分，所幸亞歷山大第2、3節挺身而出，個人單節得分都是雙位數，前3節結束率隊以89比84反超。

兩隊第4節互有領先，勇士隊球星柯瑞 （Stephen Curry）在末節最後1分鐘連得6分，包括倒數19秒三分球，助勇士超前，隨後隊友葛林（Draymond Green）在還剩7.1秒時出現致命犯規，反而送雷霆的霍姆葛倫上罰球線，而霍姆葛倫3罰全中，將比賽逼入延長賽。

霍姆葛倫與亞歷山大在延長賽攜手拉出一波15比5攻勢，儘管勇士試圖追分，仍無功而返，最終雷霆以2分險勝，相較雷霆全場僅出現9次失誤，而勇士則多達28次失誤，種下敗因。

亞歷山大表現亮眼，攻下全場最高38分、5籃板、5助攻、5抄截，威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫各進帳28分、21分。

依美國媒體StatMuse統計，亞歷山大成為隊史自喬治（Paul George）之後，首名單場至少拿下35分、5籃板、5助攻、5抄截的球員。

勇士柯瑞單場投進6顆三分球、斬獲34分，而從板凳出發庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻24分、12籃板，至於湯普森（Klay Thompson）手感回溫，15投8中、獲得22分。