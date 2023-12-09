NBA／犯規讓雷霆追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

勇士格林(右)。（美聯社）

勇士 8日作客雷霆主場，在第四節最後19秒一度靠著柯瑞 （Stephen Curry）的三分球超前比分，不過接下來格林（Draymond Green）卻發生致命犯規將雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）送上罰球線，導致勇士被追平，甚至在延長賽落敗，賽後格林也承認自己搞砸了比賽，並犯了年輕球員才會犯的錯。

本季狀態不佳的勇士8日與雷霆展開激戰，雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）攜手攻下87分下，最終在延長賽以2分差距險勝勇士。

對於在第四節最後7.1秒因為格林犯規獲得3罰機會且全數命中，雷霆霍姆葛倫在談到背負著極大壓力站上罰球線時說：「當時我必須確保我的手是乾的，然後像是每天訓練那樣去進行罰球，我總是做好準備，並專注眼前。」

至於犯下致命犯規的格林則說：「是我搞砸了一切，這是一個年輕球員才會犯的錯，而不是一個已經打12年的老將該出現的失誤。」

對於勇士開季至今僅拿下10勝12敗，柯瑞也坦言球隊的狀態確實不如預期，「包括之前對戰國王、快艇 以及8日面對雷霆，輸贏取決於我們自己，一年半前我們看著這支隊伍奪冠，但現在我們卻不像是一支冠軍球隊，我們必須解決問題。失誤和犯規，這是我們每場比賽都重複的問題，我們可以贏下冠軍，我深信這一點，但必須先解決這兩個問題。」