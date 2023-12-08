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NBA／將與偶像詹姆斯爭冠 哈利伯頓：就像故事來到結局

記者劉肇育／即時報導
溜馬一哥哈利伯頓。（路透）
溜馬一哥哈利伯頓。（路透）

NBA史上首度舉行的季中錦標賽冠軍賽將在9日點燃戰火，由溜馬出戰湖人，對於將與被自己視為偶像、大16歲的詹姆斯（LeBron James）爭奪冠軍，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也坦言，這對於他來說就像是來到一本故事的結局。

23歲的哈利伯頓在去年2月被交易到溜馬後，成為這支重建年輕新軍的門面，而他也確實打出符合溜馬球團期待的身手，在今年2月首度入選明星賽，暑假期間更披上美國隊戰袍出征世界盃。

而本賽季哈利伯頓的表現再進化，賽季至今繳出一張平均26.9分12.1助攻的亮眼成績單，且整體命中率5成25、三分球命中率4成41、罰球命中率8成84都創下生涯新高，躋身聯盟一級球星行列。

在這次季中錦標賽淘汰賽階段，哈利伯頓的表現更是近乎完美，先是拿下個人生涯首度的大三元，又在昨天投進關鍵三分球幫助溜馬淘汰公鹿，且兩場比賽都是0失誤，成為溜馬挺進冠軍賽的最大關鍵。

對於將與被他視為偶像的詹姆斯爭奪史上首座季軍錦標賽冠軍，哈利伯頓也談到了詹姆斯對於他籃球生涯的意義，「就像多數2000年後出生的孩子一樣，詹姆斯是我成長過程中最喜歡的球員，在我選秀中選之前，我是一名騎士球迷，然後支持熱火，最後又成為騎士球迷，然後又是湖人，事情就是這樣。」

哈利伯頓坦言，這次季中錦標賽一路晉級，最終又將碰上被他視為偶像的詹姆斯，就像是一本故事書來到了結局篇章，「我認為這一定會很有趣，這也是NBA的偉大之處，你能夠與你的偶像一起競爭。」

至於溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）則是曾在2011年率領獨行俠在總冠軍賽淘汰詹姆斯領軍的熱火奪冠，對於詹姆斯至今仍在爭冠行列，他說：「他依舊處於巔峰期，我昨晚看了他的個人表現，這真的太神奇了，昨天有人拿了一些數據給我，他創下過聯盟最年輕的一些紀錄，又創下一些最年長的紀錄，這說明了他的籃球生涯有多麼的偉大。」

哈利 湖人 NBA

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