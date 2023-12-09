NBA／哈利伯頓看表慶祝 「這是我們的時間」

哈利柏頓率領溜馬闖進季中錦標賽決賽。（美聯社）

溜馬隊7日在季中錦標賽4強賽靠著球隊一哥哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）全場猛轟27分、15助攻、7籃板且0失誤的完美表現，以9分差距淘汰公鹿隊挺進冠軍賽，對於在第四節最後階段命中關鍵三分球後做出仿似里拉德（Damian Lillard）看表的招牌動作，哈利伯頓賽後也直言，「這是屬於我們的時間，我們將震驚全世界。」

儘管是這次季中錦標賽最不被看好的隊伍之一，但溜馬在進入淘汰賽後靠著哈利伯頓神乎其技的表現，包括8強賽以26分13助攻10籃板拿下生涯首次大三元，4強賽再繳出27分15助攻7籃板全能成績單，且兩場比賽合計上場77分鐘0失誤，率隊連續淘汰塞爾蒂克與公鹿兩支東區勁旅。

對於在比賽最後階段投進關鍵三分球後，一度做出緊盯手腕的動作，被認為與公鹿全明星後衛里拉德（Damian Lillard）的招牌看表動作相似，哈利伯頓說：「我只是一時興起，並想拍著胸膛說『這就是我的，這就是我們球隊的時刻！』我們正確的方式在打球，並將震驚全世界。」