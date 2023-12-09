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NBA／詹姆斯23分鐘內砍30分 湖人史上最快

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯年近39歲依然保持顛峰狀態，讓許多後輩都望塵莫及。（路透）
詹姆斯年近39歲依然保持顛峰狀態，讓許多後輩都望塵莫及。（路透）

生涯第21個賽季、即將滿39歲的詹姆斯（LeBron James），在7日季中錦標賽四強戰面對鵜鶘打出近乎完美的驚人表現，上場不到23分鐘就攻下30分8助攻5籃板，沒有出現任何失誤，而且三分球和罰球都是百分之百命中率，帶領湖人以44分之差狂勝對手。湖人隊與溜馬隊9日將爭奪首屆季中錦標賽冠軍。

湖人與鵜鶘之戰數據顯示，詹姆斯這場比賽的真實命中率高達96.6%，這是他生涯拿到30分比賽中最高效率的一次；2013年他曾以94.7%的真實命中率獲得30分，2016年曾有過93.4%真實命中率拿34分。

這也是詹姆斯生涯首度在上場不到25分鐘情況下獲得至少30分，還是湖人最史最快拿到30分的球員，只花了開賽後22分鐘又32秒。之前楊恩（Nick Young）曾在2014年4月8日對火箭的比賽中，上場22分56秒拿到32分。

詹姆斯生涯累積7次在上場29分鐘以內（含29分鐘）得到30分，還是史上第一位在不到23分鐘就得到至少30分5籃板5助攻的球員。此外，詹姆斯生涯累積9次單場至少30分8助攻且0失誤表現，高居史上最多。

在湖人隊史上，前一次贏對手超過40分，已經是2011年1月11日時對克里夫蘭騎士。今年底就要滿39歲的詹姆斯，更是NBA史上首名僅打了23分鐘就拿下至少30分、5籃板、5助攻的球員。

賽後轉播單位問到詹姆斯「現在才12月，這麼認真好嗎？」年薪超過4700萬美元的詹姆斯搞笑說：「沒有那50萬我是不會這樣做的。」

首度舉辦的NBA季中錦標賽，將於10日繼續在拉斯維加斯，由洛杉磯湖人對上印第安那溜馬進行冠軍戰，奪冠的球隊每人可拿到50萬美元、亞軍每人也可收下20萬美元。

詹姆斯年近39歲依然保持顛峰狀態，讓許多後輩都望塵莫及。（路透）
詹姆斯年近39歲依然保持顛峰狀態，讓許多後輩都望塵莫及。（路透）
詹姆斯年近39歲依然保持顛峰狀態，讓許多後輩都望塵莫及。（路透）
詹姆斯年近39歲依然保持顛峰狀態，讓許多後輩都望塵莫及。（路透）

湖人 NBA 洛杉磯

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