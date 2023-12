NBA／詹姆斯23分鐘內砍30分 湖人史上最快

生涯第21個賽季、即將滿39歲的詹姆斯(LeBron James),在7日季中錦標賽四強戰面對鵜鶘打出近乎完美的驚人表現,上場不到23分鐘就攻下30分8助攻5籃板,沒有出現任何失誤,而且三分球和罰球都是百分之百命中率,帶領湖人 以44分之差狂勝對手。湖人隊與溜馬隊9日將爭奪首屆季中錦標賽冠軍。

湖人與鵜鶘之戰數據顯示,詹姆斯這場比賽的真實命中率高達96.6%,這是他生涯拿到30分比賽中最高效率的一次;2013年他曾以94.7%的真實命中率獲得30分,2016年曾有過93.4%真實命中率拿34分。

這也是詹姆斯生涯首度在上場不到25分鐘情況下獲得至少30分,還是湖人最史最快拿到30分的球員,只花了開賽後22分鐘又32秒。之前楊恩(Nick Young)曾在2014年4月8日對火箭的比賽中,上場22分56秒拿到32分。

詹姆斯生涯累積7次在上場29分鐘以內(含29分鐘)得到30分,還是史上第一位在不到23分鐘就得到至少30分5籃板5助攻的球員。此外,詹姆斯生涯累積9次單場至少30分8助攻且0失誤表現,高居史上最多。

在湖人隊史上,前一次贏對手超過40分,已經是2011年1月11日時對克里夫蘭騎士。今年底就要滿39歲的詹姆斯,更是NBA 史上首名僅打了23分鐘就拿下至少30分、5籃板、5助攻的球員。

賽後轉播單位問到詹姆斯「現在才12月,這麼認真好嗎?」年薪超過4700萬美元的詹姆斯搞笑說:「沒有那50萬我是不會這樣做的。」

首度舉辦的NBA季中錦標賽,將於10日繼續在拉斯維加斯,由洛杉磯 湖人對上印第安那溜馬進行冠軍戰,奪冠的球隊每人可拿到50萬美元、亞軍每人也可收下20萬美元。

