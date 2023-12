NBA／哈利伯頓慶祝動作「看表」 里拉德：要保持謙虛

公鹿隊7日在季中錦標賽4強賽與溜馬隊碰頭,在前三節打完還一度領先的情況下,末節卻遭到溜馬逆轉,其中溜馬一哥哈利 伯頓(Tyrese Haliburton)在比賽倒數49.1秒投進決定勝負的三分球後,一度做出公鹿後衛里拉德(Damian Lillard)的招牌「看表」動作,里拉德在賽後也表示給予尊重。

近期狀態火熱的哈利伯頓,在7日與公鹿之戰繳出27分、15助攻、7籃板且0失誤的完美表現,比賽最後階段連得5分,更是幫助溜馬奠定勝基,而在倒數49.1秒投進關鍵三分球後哈利伯頓做出「看表」動作則是一度引發討論,賽後哈利伯頓也強調只是想證明這是「屬於我們的時間」。

Tyrese Haliburton just snatched Damian Lillard’s chain on the national stage then mocked his signature celebration



This dude is stamped. pic.twitter.com/UchxbOouJZ