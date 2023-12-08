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NBA／哈利伯頓慶祝動作「看表」 里拉德：要保持謙虛

記者劉肇育／即時報導
溜馬一哥哈利伯頓。（路透）
溜馬一哥哈利伯頓。（路透）

公鹿隊7日在季中錦標賽4強賽與溜馬隊碰頭，在前三節打完還一度領先的情況下，末節卻遭到溜馬逆轉，其中溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在比賽倒數49.1秒投進決定勝負的三分球後，一度做出公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）的招牌「看表」動作，里拉德在賽後也表示給予尊重。

近期狀態火熱的哈利伯頓，在7日與公鹿之戰繳出27分、15助攻、7籃板且0失誤的完美表現，比賽最後階段連得5分，更是幫助溜馬奠定勝基，而在倒數49.1秒投進關鍵三分球後哈利伯頓做出「看表」動作則是一度引發討論，賽後哈利伯頓也強調只是想證明這是「屬於我們的時間」。

對於招牌慶祝動作遭到哈利伯頓的「致敬」，7日攻下的24分7籃板7助攻的里拉德則強調，相當尊重哈利伯頓的做法，「但當你擁有屬於自己的時刻時，還是必須要保持謙虛，因為你永遠不知道什麼時候會結束。」

至於公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在談到哈利伯頓的表現時則說：「他真的太出色了，讓很多隊友都參與進來，關鍵時刻還能自己跳出來得分，很明顯的，他是一名很棒的射手，關鍵時刻更能做出正確的決定。」

哈利

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