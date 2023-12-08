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NBA／率湖人挺進季中冠軍賽 詹姆斯：不會為此瘋狂

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯7日拿下30分8助攻5籃板。（美聯社）
詹姆斯7日拿下30分8助攻5籃板。（美聯社）

在溜馬隊率先搶下季中錦標賽冠軍賽門票後，湖人隊7日也在4強賽以44分差距大勝鵜鶘隊，對於將與溜馬爭奪史上首座季中錦標賽冠軍，7日拿下30分8助攻5籃板的詹姆斯（LeBron James）就直言，不會因為此事感到瘋狂，但也認為季中錦標賽確實展現它該有的成效。

近期表現止跌回升的湖人，7日在季中錦標賽4強賽面對鵜鶘團隊火力全開，前三節打完就已經拿下110分，並取得39分的領先優勢，最終也以44分差距擊退鵜鶘，創下球隊近12年來最大勝分差，湖人前一次贏對手超過40分，已經是2011年出戰騎士，該場比賽湖人以55分差距大勝對手。

談到球隊近期表現持續回升，7日僅出賽23分鐘就拿下30分的詹姆斯說：「我認為我們愈打愈好，但最重要的是我們持續恢復健康，我們現在能夠彼此協助並分享球，這就是目前湖人在打的籃球。」

對於湖人有望奪下聯盟史上首座季中錦標賽冠軍，並為自己的生涯再增添一項新里程碑，詹姆斯則坦言並未多想，「現在才12月，我不會為了這件事感到瘋狂，但我認為季中錦標賽確實效果很棒，我們現在依舊想要贏球，不斷地取得進步。」

而湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也說：「每年這個時候，不得不承認，球隊往往會出現夢遊的狀況，因此，對於聯盟來說，在一年中的這個時間大家仍能那麼專注與投入，這感覺真的很棒，尤其還是在拉斯維加斯，我感受到整個球場中的氣氛，大家都在盡自己最大的努力。」

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