NBA／唐西奇半場29分大三元創紀錄 獨行俠狂勝爵士50分

唐西奇成為聯盟史上首名完成半場「25分以上」大三元的名將。（路透）

獨行俠當家球星唐西奇6日在主場迎戰爵士，他僅花了半場就拿下29分、10籃板、10助攻，成為聯盟史上首名完成半場「25分以上」大三元的名將，獨行俠也以147：97輕取對手。

唐西奇（Luka Doncic）在上半場終了前90秒，已經拿下29分、9籃板、9助攻，隨後他先抓下對手罰球不進的防守籃板，接著又在進攻時妙傳給隊友萊夫利（Dereck Lively II）灌籃得手。據ESPN報導，唐西奇成為聯盟史上首名半場就完成得分「25+」大三元的球員。

獨行俠在唐西奇的帶領下，首節就取得40：29領先，半場結束更以74：51遙遙領先；終場前1分鐘獨行俠領先多達52分，僅差1分就可追平隊史在2014年11月，以123：70大勝費城 76人的53分最大勝分紀錄。

這是唐西奇生涯第60場大三元，讓他超過NBA 名將「大鳥」柏德（Larry Bird）獨居史上排名第9，更厲害的是，唐西奇僅用了349場比賽，而當年柏德則是花了897場。

唐西奇賽後接受訪問時說，真的很不可思議，「我不知道要說什麼，我們大家都知道柏德是一名怎樣的人物，所以能夠超越他確實是很特別的感受。」

獨行俠雙星唐西奇和厄文 （Kyrie Irving）合力攻下66分，反觀猶他爵士先發5人合計才攻下53分。

爵士隊史曾在1979年以102：158慘敗給密爾瓦基公鹿，是隊史輸最慘的一場比賽，而本場敗給獨行俠50分，則是隊史第2多的落敗差距。