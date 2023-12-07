NBA／公鹿飆23顆三分彈 痛宰尼克闖4強

公鹿隊扳倒尼克隊，其中安戴托昆波攻下35分8籃板10助攻表現最佳。（美聯社）

NBA季中錦標賽5日上演4強門票之爭，公鹿隊靠球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）聯手攻下63分，團隊猛轟23顆三分球，以146：122扳倒尼克隊，搶下前往拉斯維加斯的機票，將在4強遭遇溜馬隊。

溜馬前一場爆冷擊敗塞爾蒂克隊，率先搶下首張東區4強賽門票，公鹿對尼克之戰也在上半場陷入苦戰，尼克一哥藍道（Julius Randle）火力全開，9次出手全都命中，進帳25分，幫助尼克在中場休息時僅以3分落後給公鹿。

不過安戴托昆波第3節火力全開，單節橫掃13分，率領公鹿連續3節得分都在37分以上，拉開與尼克的差距，末節公鹿更是三分砲火全開，畢斯利（Malik Beasley）、佩恩（Cameron Payne）、里拉德（Damian Lillard）三分球連發，畢斯利就砍進三顆三分球，幫助公鹿在比賽最後4分鐘取得20分以上的領先優勢，最終就以24分差搶下4強門票。