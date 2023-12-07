NBA／詹姆斯及時喊暫停拯救湖人 里夫斯讚：高智商

詹姆斯「急中生智」喊暫停，成為湖人贏太陽關鍵。（路透）

湖人 與太陽5日在季中錦標賽打到最後關頭，詹姆斯（LeBron James）「急中生智」喊暫停保住球權，幫助湖人以106：103險勝太陽。這次判決引發不少質疑，里夫斯（Austin Reaves）也還原比賽當下情況。

比賽時間剩11.2秒，湖人領先2分並握有球權，詹姆斯發球給里夫斯，五犯的布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）第一時間都沒犯規，里夫斯卻掉球，不過詹姆斯及時向裁判喊暫停，解決球權被太陽搶走的危機。

里夫斯還原比賽當下，「我不知道他們有沒有要犯規，但裁判沒響哨。詹姆斯做出一個高智商動作，整個職業生涯可能做了100萬次。我真的不知道有沒有犯規，但我們獲得暫停。」

詹姆斯則表示，「我覺得布克往里夫斯身上推，絆倒了他。當我看到里夫斯快跌倒時，我開始向最近的裁判喊暫停，之後場面很混亂，但我確保朝向裁判，得到暫停。」

這場比賽中，詹姆斯上場時間破40分鐘，繳出31分11助攻8籃板5抄截的全能數據，比肩湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）。

讓他成為1987年魔術強森後，湖人隊史首位單場至少拿到30分10助攻5籃板5抄截的球員。詹姆斯也是開始記錄抄截數據以來，最年長的單場5抄截球員。