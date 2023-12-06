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NBA／字母哥秀怪物體能 快攻只運一次球就灌籃有走步？

聯合新聞網／即時報導
安戴托昆波。（美聯社）
安戴托昆波。（美聯社）

公鹿隊5日在NBA季中錦標賽以146：122大勝尼克，搶下4強門票。其中在一波快攻中，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）只運一次球就完成一條龍暴扣，展現驚人運動能力，但不少球迷質疑根本是違例。

第三節剩10分多鐘，尼克進攻掉球被安戴托昆波抄走，他在中線附近下球，用超大步伐前進，只運一次球就完成快攻暴扣得分。不過許多球迷質疑從半場推進到扣籃，怎麼可能只運一次球，有球迷懷疑走步；也有人認為是翻球違例。

安戴托昆波全場砍下35分8籃板10助攻，公鹿以破6成命中率，投進打破隊史紀錄的23顆三分球，順利晉級季中錦標賽4強，所有隊員至少各進帳10萬美元獎金。

公鹿接下來要前往「賭城」拉斯維加斯對決溜馬隊，安戴托昆波受訪時被問到是否會去玩輪盤，安戴托昆波還開玩笑說，「我們現在有這些錢了嗎？」

字母 賭城 NBA

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