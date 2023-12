NBA／字母哥秀怪物體能 快攻只運一次球就灌籃有走步？

公鹿隊5日在NBA 季中錦標賽以146:122大勝尼克,搶下4強門票。其中在一波快攻中,「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)只運一次球就完成一條龍暴扣,展現驚人運動能力,但不少球迷質疑根本是違例。

第三節剩10分多鐘,尼克進攻掉球被安戴托昆波抄走,他在中線附近下球,用超大步伐前進,只運一次球就完成快攻暴扣得分。不過許多球迷質疑從半場推進到扣籃,怎麼可能只運一次球,有球迷懷疑走步;也有人認為是翻球違例。

Giannis Antetokounmpo only needed one dribble inside half court to throw this down 🤯pic.twitter.com/7hfuRZqkXf