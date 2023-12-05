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NBA／約柯奇假摔吞罰單 球迷：演技太浮誇

體育新聞組／綜合報導

NBA聯盟3日祭出罰單，金塊的約柯奇（Nikola Jokic）因假摔被罰款2000美元。雖說是很平常的罰款事件，不過仍引來一些球迷大酸約柯奇假摔成性，早已是慣犯。

來源：YouTube

約柯奇被吹假摔是出現在金塊對國王比賽第四節還剩3分36秒時，當時他在持球面對沙波尼斯（Domantas Sabonis），就在出手投籃之際，沙波尼斯直接上前封蓋。約柯奇順勢倒地，製造了沙波尼斯的犯規從而站上罰球線，也讓後者一臉感到無奈。如今聯盟認定約柯奇的倒地是假摔行為，也算是還給了沙波尼斯清白。

開出這張罰單之後，球迷也紛紛吐槽約柯奇真的是演技十足，假摔已是習慣；甚至還提到先前金塊和太陽的比賽中，約柯奇就在防守諾基奇（Jusuf Nurkic）的時候直接後飛倒地。對照其體重和身材，球迷認定這反應真的太浮誇了。

除了約柯奇外，聯盟也宣布勇士的穆迪（Moses Moody）同樣也是假摔被罰2000美元。

在對快艇的比賽中，勇士一度在領先22分優勢下，最後慘遭快艇逆轉。第四節剩5分42秒時，穆迪（Moses Moody）底角出手三分球，試圖製造犯規，但快艇防守球員曼恩（Terance Mann）沒有上當，讓穆迪的動作看起來超尷尬，最終也被聯盟認定是假摔。

尼克布朗森在合理衝撞區外占好位置倒地，本季已製造對手14次帶球撞人進攻犯規，比第2名的魔術長人M.華格納（Moritz Wagner）多3次。

布朗森因身材矮小，加上運動能力不好，經常被貼上防守不好的標籤。不過重視防守的教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）對他製造犯規的能力讚不絕口，「他能閱讀比賽，預測即將發生的事。他願意為球隊犧牲自己身體，這就是贏下比賽的方法。」

布朗森自曝高中前就在學習這項技巧，「我顯然無法在禁區守住任何人，所以我知道可以用這種方法。如果我在禁區選擇放棄，那就是放棄隊友，所以我必須這樣做，並期待有好的結果。」

快艇 勇士

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