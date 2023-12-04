NBA／哈利伯頓生涯首度大三元 溜馬退綠衫軍闖季中錦標賽4強

溜馬隊哈利伯頓（左）關鍵戰繳出26分、10籃板、13助攻「大三元」。(美聯社)

NBA首創的「季中錦標賽」今天8強賽登場，溜馬隊哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）關鍵戰繳出26分、10籃板、13助攻「大三元」，在父親見證下助隊以122：112力退塞爾蒂克隊，率先搶下4強門票。

今天是哈利伯頓生涯第一場「大三元」，第四節更扮演關鍵功臣，在「綠衫軍」泰托姆（Jayson Tatum）攻進追平球後，哈利伯頓最後1分33秒關鍵「4分打」助隊打破105：105僵局，接續先傳助攻給希爾德（Buddy Hield）飆外線外線，最後44秒再妙傳給奈史密斯（Aaron Nesmith）灌籃，溜馬打出一波9：0攻勢都和哈利伯頓有關。

取得9分領先的溜馬奠定勝基，希爾德勝負底定後還飆進壓哨底角三分球，讓溜馬勝分擴大到兩位數。希爾德全場三分球6投4中貢獻21分，帶出溜馬全隊7人得分兩位數。

塞爾蒂克半場打完還握有55：48優勢，但第三節被溜馬轟37分，第四節又沒守住哈利伯頓，讓攻下32分的泰托姆和30分的布朗（Jaylen Brown）做白工。

溜馬奪勝後晉級在拉斯維加斯舉行的季中錦標賽4強賽，對手將是明天公鹿隊和尼克隊的勝家。

塞爾蒂克少了傷病史洋洋灑灑的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），他因左小腿拉傷已連續缺席3陣，季中錦標賽雖有隨隊前往印第安那，但今天沒能上場。