籃球／赴台打球迷上「雪花冰」 林書豪1次買3碗

林書豪（左）和沈春華擔任外送平台品牌代言人。（記者曾思儒／攝影）

昨天剛率台灣職籃PLG+新北國王隊 打下開季6連勝的「豪小子」林書豪 ，今天現身外送平台Uber Eats記者會，和金鐘新聞主播沈春華一同成為全新品牌代言人，林書豪還透露9月回台後愛上「雪花冰」，外送平台就是品嘗新歡的好夥伴。

林書豪在美國生活時就是Uber Eats重度使用者，回到台灣後更是每天使 用，一天甚至可以使用超過3次，且從餐飲、超市生鮮、清潔用品到寶貝狗的罐頭都可以點，尤其迷上「雪花冰」。

「雪花點不到，雪花冰可以。」林書豪現場還即興發揮，分享自己對雪花冰的熱愛；他還透露，有時會一次點到三碗雪花冰，分天食用，甚至有一次地址輸入錯誤，差點將雪花冰送到球隊老闆住所，成為驚險的外送回憶。

今天林書豪和沈春華擔綱主角的品牌影片也首度曝光，林書豪點了希望讓球技精進的「教頭」，超乎現實的願望卻變噩夢一場，不過現實生活外送雖點不到「教頭」，卻能點到林書豪做飯想點的「蒜頭」，用巧妙諧音梗呼應平台口號。

林書豪現場還和沈春華「交手」，現場比起投籃，林書豪第一次出手就打板進球，接續小皮球、沐浴球到洗衣球都成投籃道具；沈春華也現場指導林書豪念新聞稿，林書豪雖無法認得手稿上所有中文，但關鍵字都能字正腔圓念出，讓現場笑聲不斷。