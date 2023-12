NBA／詹皇與火箭教頭互嗆內容曝光 布魯克斯嘗試當和事佬

火箭3日以97:107不敵湖人 ,苦吞開季客場8連敗。比賽中,火箭教頭尤多卡(Ime Udoka)和湖人一哥詹姆斯(LeBron James)互嗆,各被吹1次技術犯規,如今對話內容也曝光。

火箭前鋒伊森(Tari Eason)與湖人前鋒瑞迪許(Cam Reddish)在場上爆發口角衝突,尤多卡則和詹姆斯在旁邊爭執,尤多卡領到本場第2次技術犯規,被驅逐出場。賽後被問到對話內容時,尤多卡表示:「只是講一下話,裁判不喜歡聽到的話。」詹姆斯則開玩笑地說,「在聊感恩節,談論我們有多享受感恩節。」

不過如今對話內容曝光,尤多卡嗆詹皇,「別像個婊子在那邊哭,別再抱怨了。」對此詹皇回應,「我們都是成年人了,婊子這個詞不好,不要隨便用。」值得一提的是,與詹皇有恩怨的布魯克斯(Dillon Brooks),第一時間還試圖扮演和事佬。

LEAKED Audio Of Ime Udoka Trash Talking LeBron James👀:



Udoka: “Stop crying like b*tches, man”



LeBron: “We’re all grown men, that b*tch word ain’t cool”



Udoka: “Soft a** boy, stop b*tching. Acting like you’re gonna do something” pic.twitter.com/tmcFFsxpUu