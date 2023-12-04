NBA／詹皇與火箭教頭互嗆內容曝光 布魯克斯嘗試當和事佬

詹皇(左)與火箭教頭尤多卡(右)爆發口角衝突。（路透）

火箭3日以97：107不敵湖人 ，苦吞開季客場8連敗。比賽中，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）和湖人一哥詹姆斯（LeBron James）互嗆，各被吹1次技術犯規，如今對話內容也曝光。

火箭前鋒伊森（Tari Eason）與湖人前鋒瑞迪許（Cam Reddish）在場上爆發口角衝突，尤多卡則和詹姆斯在旁邊爭執，尤多卡領到本場第2次技術犯規，被驅逐出場。賽後被問到對話內容時，尤多卡表示：「只是講一下話，裁判不喜歡聽到的話。」詹姆斯則開玩笑地說，「在聊感恩節，談論我們有多享受感恩節。」

不過如今對話內容曝光，尤多卡嗆詹皇，「別像個婊子在那邊哭，別再抱怨了。」對此詹皇回應，「我們都是成年人了，婊子這個詞不好，不要隨便用。」值得一提的是，與詹皇有恩怨的布魯克斯（Dillon Brooks），第一時間還試圖扮演和事佬。

LEAKED Audio Of Ime Udoka Trash Talking LeBron James👀:



Udoka: “Stop crying like b*tches, man”



LeBron: “We’re all grown men, that b*tch word ain’t cool”



Udoka: “Soft a** boy, stop b*tching. Acting like you’re gonna do something” pic.twitter.com/tmcFFsxpUu — LegendZ (@legendz_nba) December 3, 2023

衝突導火線之一的伊森，賽後往湖人板凳席走去，似乎想要算帳，但被保全人員攔下，請回客隊休息室。兩隊下次交手時間為台灣時間1月30日，火箭主場迎戰湖人，勢必會受到不少球迷關注。