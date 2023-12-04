我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

NBA／詹皇與火箭教頭互嗆內容曝光 布魯克斯嘗試當和事佬

聯合新聞網／ 即時報導
詹皇(左)與火箭教頭尤多卡(右)爆發口角衝突。（路透）
詹皇(左)與火箭教頭尤多卡(右)爆發口角衝突。（路透）

火箭3日以97：107不敵湖人，苦吞開季客場8連敗。比賽中，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）和湖人一哥詹姆斯（LeBron James）互嗆，各被吹1次技術犯規，如今對話內容也曝光。

火箭前鋒伊森（Tari Eason）與湖人前鋒瑞迪許（Cam Reddish）在場上爆發口角衝突，尤多卡則和詹姆斯在旁邊爭執，尤多卡領到本場第2次技術犯規，被驅逐出場。賽後被問到對話內容時，尤多卡表示：「只是講一下話，裁判不喜歡聽到的話。」詹姆斯則開玩笑地說，「在聊感恩節，談論我們有多享受感恩節。」

不過如今對話內容曝光，尤多卡嗆詹皇，「別像個婊子在那邊哭，別再抱怨了。」對此詹皇回應，「我們都是成年人了，婊子這個詞不好，不要隨便用。」值得一提的是，與詹皇有恩怨的布魯克斯（Dillon Brooks），第一時間還試圖扮演和事佬。

衝突導火線之一的伊森，賽後往湖人板凳席走去，似乎想要算帳，但被保全人員攔下，請回客隊休息室。兩隊下次交手時間為台灣時間1月30日，火箭主場迎戰湖人，勢必會受到不少球迷關注。

湖人

上一則

NBA／綠衫軍拚季中錦標賽 波爾辛吉斯再缺陣

下一則

場邊人語／快艇棄將 表現鏗鏘

延伸閱讀

NBA／戴維斯爆發技壓森根 湖人怒送火箭客場8連敗

NBA／戴維斯爆發技壓森根 湖人怒送火箭客場8連敗
NBA／賭火箭沒暫停 詹姆斯關鍵罰球2中1絕殺

NBA／賭火箭沒暫停 詹姆斯關鍵罰球2中1絕殺
NBA／「全力詹」狂砍37分 致勝罰球助湖人復仇火箭

NBA／「全力詹」狂砍37分 致勝罰球助湖人復仇火箭
NBA／承受罵名灰熊卻不幫他說話 布魯克斯：我成為代罪羔羊

NBA／承受罵名灰熊卻不幫他說話 布魯克斯：我成為代罪羔羊

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
阿根廷足球巨星梅西（右一）和妻子安托妮雅（左一）從小認識，兩人的戀情有如童話故事，也鮮少傳出緋聞。圖為梅西一家人10月30日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

足球／梅西被爆外遇、與妻分房睡 緋聞女記者怒批：可恥

2023-11-26 21:18
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷