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NBA／勇士1周2度 領先逾20分優勢翻車

記者曾思儒／綜合報導
喬治(右)剩下8.9秒轟進逆轉戰局的致勝三分球。( 路透 )
喬治(右)剩下8.9秒轟進逆轉戰局的致勝三分球。( 路透 )

最多領先22分，勇士隊卻沒帶著勝利離開球場，快艇靠喬治（Paul George）最後9秒的致勝三分球逆轉，全場首度領先，最終就以113：112戲劇性留下勝利。

影音來源：YouTube

「我們沒有放棄，就是這樣。」攻下全隊最高25分的喬治說。

勇士首節就取得33：22領先，半場打完差距擴大到67：48，但快艇逐步縮小差距，讀秒階段更追到110：112；勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）跳投失手後，快艇後衛魏斯特布魯克（Russell Westbrook）搶下籃板，快艇並沒喊出最後一次暫停，由場上球員直接組織進攻，喬治把握機會轟進致勝球，勇士格林（Draymond Green）「絕殺」球又失手，讓快艇驚奇留下勝利。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）形容說，團隊打出一場勇敢的勝利，「我們也需要像這樣的勝利。」

成為致勝功臣的喬治提到自己的最後一投，他說：「我一直注意柯瑞，他也注視著我，我想攻向籃框，他已經在油漆區等待我突破，當下我就嘗試製造空間來投三分球。」

讓柯瑞最後一擊無法出手的是快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），他強調柯瑞在場上每個位置都能出手，「就是試著在他面前，我的隊友做得很好，衛斯特布魯克站出來，讓他思考一下然後傳到底角（給格林）。」

2日比賽是柯瑞生涯第900場比賽，他攻下勇士最高的22分外帶11助攻，格林21分、9助攻，小將穆迪（Moses Moody）21分，但卻再度搞砸大幅度領先。

4天前面對國王，勇士最多領先24分確遭逆轉，2日又落敗，教頭柯爾（Steve Kerr）說：「感覺這是我們應得的。」

而一周內兩度在領先超過20分的情況下慘遭逆轉，這或許就是勇士開季以來戰力受質疑的縮影。在這樣的情況下，勇士是否會動用交易去改變陣容體質，也成了外界討論的話題。

知名記者洛威（Zach Lowe）就在節目中提到了湯普森（Klay Thompson）的交易可能性。「在過去72小時裡，有4位球隊高層問我，類似就是隨便問問。『他們會交易湯普森嗎？』他們詢問的原因就是看到了機會，『我們能參與交易嗎？』如果勇士交易湯普森，想換回有多年合約在身、具價值的即戰力天賦，是不是必須貼補選秀權？」

不過洛威也提到勇士顯然沒有要交易湯普森的想法。「我要說清楚的是，勇士並不想交易湯普森。他們也不急於要做這件事情，我不看好會有交易發生。」

湯普森開季以來表現不盡理想。 ( 美聯社 )
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勇士 快艇 柯瑞

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